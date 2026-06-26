La Selección Argentina llevó 500 kilos de carne al Mundial 2026: los 10 cortes que eligió

La Scaloneta viajó con 500 kilos de carne a Estados Unidos. Cuáles son los 10 cortes que eligió la Selección Argentina para los asados mundialistas.

Pese a estar en plena competición del Mundial 2026, no todo es fútbol y entrenamiento para la Selección Argentina. Antes de su último partido de la fase de grupos, la Scaloneta se tomó un recreo para compartir un contundente asado. Cuáles son los diez cortes de carne que eligió el equipo.

Lautaro Martínez le puso limón a la carne en el asado de la Selección. Foto: captura de video. Qué cortes de carne llevó la Selección Argentina al Mundial 2026 La delegación viajó con 500 kilos de carne argentina para toda su estadía en la Copa del Mundo. La elección de cortes combina algunos de los clásicos de la parrilla nacional y fue pensada para que dure toda la competencia.

Los cortes elegidos fueron:

Vacío.

Lomo.

Entraña.

Matambre.

Peceto.

Corazón de cuadril.

Asado de tira.

Bife ancho.

Bife angosto.

Colita de cuadril. Así fue el asado de la Selección Argentina antes del partido con Jordania La lista de cortes salió a la luz después de una nueva cena del plantel en la concentración. En la previa del partido frente a Jordania, con el que Argentina cerrará su participación en el Grupo J tras asegurarse el primer puesto, los jugadores compartieron un asado y mostraron parte de la intimidad del encuentro en sus redes sociales.

Uno de los más activos fue Emiliano "Dibu" Martínez, que acompañó en la parrilla a Diego Iacovone, uno de los cocineros históricos de la Selección. También colaboró Lautaro Martínez, mientras que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, participó de la reunión junto al resto de la delegación.