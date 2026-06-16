Menos carne vacuna en las mesas: récord negativo de consumo en 20 años pese a la suba de exportaciones

El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a retroceder y se ubicó en uno de los registros más bajos de los últimos veinte años . De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ), el consumo per cápita descendió a 47,5 kilos por habitante por año , lo que representó una caída interanual de 6,1% y una reducción de 3,1 kilos por persona respecto del mismo período del año anterior.

El nivel de consumo se mantiene así en mínimos históricos para las últimas dos décadas y prolonga una tendencia descendente que ya había sido señalada en informes anteriores de la entidad, cuando el indicador se ubicó en torno a los 47,3 kilos anuales, el menor registro en más de 20 años.

Los datos de CICCRA muestran que entre enero y mayo de 2026 el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 855.749 toneladas, volumen que resultó 11,1% inferior al registrado en igual período del año pasado. En términos absolutos, se consumieron más de 106.700 toneladas menos que un año atrás.

La caída del consumo se produjo en un contexto de menor oferta de carne vacuna. Entre enero y mayo la producción totalizó 1,168 millones de toneladas, lo que implicó una reducción interanual de 7,3%, equivalente a 91.650 toneladas menos.

Esta disminución estuvo vinculada a una menor actividad de faena. En los primeros cinco meses del año se procesaron aproximadamente 4,94 millones de cabezas de ganado bovino, por debajo de los niveles observados durante el mismo período de 2025.

Consumo de carne por habitante 2

A pesar de la reducción de la producción, el peso promedio de los animales enviados a faena se ubicó en torno a los 236 kg, compensando parcialmente la menor cantidad de animales procesados.

Exportaciones en crecimiento

Mientras el mercado interno mostró una contracción, las exportaciones continuaron creciendo. Entre enero y mayo de 2026 se exportaron alrededor de 312.200 toneladas, volumen que representó un incremento de 5,1% respecto de igual período del año anterior.

Durante el primer cuatrimestre del año los embarques sumaron 172.120 toneladas peso producto, con una mejora interanual de 9,6%. Al mismo tiempo, el valor promedio de exportación alcanzó los 7.751 dólares por tonelada, un aumento de 35,4% frente a los primeros cuatro meses de 2025.

Como resultado, los ingresos generados por las ventas externas ascendieron a US$ 1.334 millones, cifra que representó un incremento de 48,4% en comparación con el mismo período del año pasado.

China continuó siendo el principal destino de la carne vacuna argentina, concentrando el 51,9% del volumen exportado durante el primer cuatrimestre. Sin embargo, los envíos a ese mercado registraron una leve caída interanual. En contraste, Estados Unidos consolidó su participación con un crecimiento de 132,3% en las cantidades adquiridas y pasó a representar el 18,5% de las exportaciones totales.

En cuanto al precio de la hacienda hubo una corrección durante mayo. El valor promedio de la hacienda comercializada en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se ubicó en $3.349,5 por kilo vivo, con una baja de 5,1% respecto de abril y una caída acumulada de 12,1% desde el máximo alcanzado en febrero.

No obstante, en la comparación interanual el precio promedio todavía exhibió una suba de 51,5%, mientras que, descontando la inflación mayorista, el incremento real fue de 12,2%.