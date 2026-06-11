El precio de los alimentos creció más que la inflación, pero bajó la carne
A pesar de la baja en la carne, el costo de los alimentos en mayo superó a la inflación general, con una suba del 2,4%.
Tras varios meses de aceleración de los precios, la inflación al fin hilvanó dos meses seguidos de baja. La cuenta dio 2,1% en el mes de mayo, según los datos del IPC que ofrece el Indec, y destacó al igual que en los últimos dos años la suba del precio de los servicios, en este caso Comunicación con un 3,4% y Vivienda, agua, electricidad y gas un 2,6%.
El caso del precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas la realidad fue similar, aunque en una medida mucho más acotada.
En el mes de mayo el rubro tuvo precios que subieron un 2,4%, trés décimas porcentuales más que el promedio, con fuertes variaciones en algunos precios estacionales.
El de los alimentos fue uno de los rubros que más impacto tuvo sobre el bolsillo de los argentinos desde 2023, y a pesar de las promesas de mantenerlos a raya vía importaciones, en el último año se movieron por arriba de la línea de la inflación general.
Mientras que el IPC varió un 33,2% en los últimos 12 meses, en el rubro Alimentos fue del 33,4%, apenas por encima. Si la cuenta se realiza desde enero la variación del rubro fue 16,2% cuando el IPC se movió un 14,7%.
Bajó la carne y se disparó el precio de la leche
La noticia más alentadora de la jornada fue la constatación de que el precio de la carne fue menor al del mes anterior. Según los indicadores del mes de mayo, los principales cortes de carne vacuna bajaron entre 0,1% y 0,8%. El caso opuesto lo mostró la leche que tuvo un aumento del 5,1%. Otro elemento escencial, como el aceite de girasol tambíen tuvo un fuerte impulso del 3,8%.
Los precios de verduras y frutas, mucho más estacionales, tuvieron en algunos casos fuertes variaciones. El tomate aumentó un 62% y el limón bajó un 25%, por mencionar los extremos.