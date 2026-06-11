La inflación siguió desacelerándose, registró 2,1% en mayo y acumula 14,7% en lo que va del año
El Indec confirmó una nueva desaceleración de los precios en mayo. Se trata del segundo mes consecutivo de baja en el ritmo inflacionario, aunque el índice todavía se mantiene por encima del 2% mensual.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer jueves la inflación de mayo, la cual muestra una nueva desaceleración al registrar un 2,1% en el quinto mes del año. El acumulado en lo que va del año marca un 14,7%.
Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril.
La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).
Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).
Distintas consultoras estimaban que en mayo se marcaría una nueva desaceleración, por lo que con el dato oficial se confirmó que llegó a los dos meses seguidos con una tendencia a la baja.
Sin embargo, el IPC sigue siendo elevado y continúa por encima de los dos puntos. El mercado estima que recién en agosto se quebraría la barrera del 2% (1,8%).
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires —que actúa como un anticipo del IPC nacional— había marcado un 2,1% en mayo y bajó 0,4 p.p. mensuales. En el año acumula un avance del 14%.