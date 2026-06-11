La inflación siguió desacelerándose, registró 2,1% en mayo y acumula 14,7% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer jueves la inflación de mayo, la cual muestra una nueva desaceleración al registrar un 2,1% en el quinto mes del año. El acumulado en lo que va del año marca un 14,7%.

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Distintas consultoras estimaban que en mayo se marcaría una nueva desaceleración, por lo que con el dato oficial se confirmó que llegó a los dos meses seguidos con una tendencia a la baja.

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el año https://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR

Sin embargo, el IPC sigue siendo elevado y continúa por encima de los dos puntos. El mercado estima que recién en agosto se quebraría la barrera del 2% (1,8%).

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires —que actúa como un anticipo del IPC nacional— había marcado un 2,1% en mayo y bajó 0,4 p.p. mensuales. En el año acumula un avance del 14%.