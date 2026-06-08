La carne argentina busca aprovechar un escenario internacional favorable para las exportaciones

La carne argentina atraviesa un momento de oportunidades en los mercados internacionales. En ese contexto, representantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC mantuvieron una reunión con autoridades nacionales para analizar la apertura de mercados, los desafíos de competitividad y las estrategias para fortalecer la presencia exportadora del sector.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC participó de una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y autoridades nacionales, en la que se abordaron las perspectivas de la industria frigorífica exportadora, la apertura de mercados y los desafíos de competitividad del sector.

Fueron nueve miembros del Comité Ejecutivo del Consorcio ABC los que estuvieron en el Palacio de Hacienda, encabezados por su presidente, Mario Ravettino.

Por el lado oficial, también estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda Rodríguez.

Como se mencionó, durante el encuentro se abordaron las perspectivas de la industria frigorífica exportadora y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para fortalecer la inserción internacional de la carne vacuna argentina .

“Fue una reunión sumamente positiva, en la que reconocimos el trabajo que viene realizando el Gobierno y, especialmente, el esfuerzo conjunto en materia de negociaciones bilaterales y multilaterales para consolidar y ampliar nuestra presencia en los principales mercados internacionales”, señaló Ravettino.

En ese sentido, se analizaron las oportunidades de crecimiento en destinos estratégicos como China, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea e Israel, así como el potencial de mercados del sudeste asiático, entre ellos Vietnam, Indonesia, Malasia y Tailandia.

La agenda también incluyó temas vinculados al fortalecimiento de la producción ganadera y a la necesidad de incrementar la disponibilidad de materia prima para abastecer la creciente demanda internacional.

“Conversamos sobre la importancia de trabajar en la recuperación del stock ganadero y en la generación de condiciones que permitan aumentar la producción. Si queremos aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, necesitamos seguir fortaleciendo toda la cadena”, sostuvo Ravettino.

Producción y competitividad para crecer

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la informalidad que afecta a la cadena de ganados y carnes.

“La informalidad representa una problemática que impacta sobre toda la actividad. Encontramos una clara receptividad por parte de las autoridades, que comparten el diagnóstico y nos convocaron a trabajar conjuntamente en propuestas que contribuyan a reducirla”, agregó.

Argentina frente a la demanda global de proteínas

Finalmente, Ravettino destacó el rol estratégico de la producción de proteínas animales en el escenario global actual.

“En un mundo atravesado por conflictos y tensiones geopolíticas, la proteína animal adquiere una relevancia cada vez mayor. La carne vacuna forma parte de ese escenario y la Argentina tiene una oportunidad excepcional para consolidarse como proveedor confiable de alimentos para el mundo”, sumó Ravettino.

Como conclusión, valoró que “existe una visión compartida con el Gobierno sobre la importancia de seguir trabajando en esa dirección”.

Fuente: Infocampo.