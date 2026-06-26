En vivo: Cabo Verde y Arabia Saudita igualan 0-0 en un duelo que podría definir el rival de Argentina

Por el Grupo H, y con la Selección argentina expectante, Cabo Verde y Arabia Saudita chocan en Houston en un duelo decisivo para la clasificación.

La Selección argentina está expectante ya que este viernes por la noche conocerá a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desde las 21 (hora argentina), Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan en Houston y, en simultáneo, España y Uruguay juegan otro duelo definitorio en Guadalajara.

La Albiceleste ya aseguró el primero puesto del Grupo J y sabe que enfrentará al 2 del H, donde España lidera 4 puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde, que tienen con 2, mientras que Arabia esta última con una unidad.

La que finalice en el segundo lugar de dicha zona (todas tienen posibilidades) se verá las caras con la Albiceleste en la primera ronda eliminatoria, el próximo viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.