Godoy Cruz vuelve al trabajo con una promesa: refuerzos, salidas y cambios en el plantel

Se terminó el descanso y llegó la hora de las definiciones. Godoy Cruz retomará este jueves los entrenamientos en el predio de Coquimbito con la mira puesta en la segunda parte del campeonato, pero la principal novedad no estará únicamente dentro de la cancha. También llegará desde las oficinas.

En la mañana de este miércoles, el entrenador Pablo De Muner mantuvo una reunión clave con el presidente José Mansur para analizar el presente del plantel y, especialmente, el mercado de pases. El técnico necesitaba respuestas rápidas sobre la conformación del equipo y, según trascendió, las recibió.

Aunque los nombres se mantienen bajo estricta reserva, todo indica que el Tomba ya tendría cerradas dos incorporaciones que podrían sumarse en las próximas horas. Se trata de un defensor y un delantero, dos puestos que el cuerpo técnico considera prioritarios para afrontar la segunda mitad de la temporada.

La vuelta a los entrenamientos podría mostrar algunas caras nuevas, aunque también algunas ausencias. Una de ellas será la de Matías Ramírez, quien no estará presente en el reinicio de las actividades . Si bien todavía no existe una confirmación oficial sobre su situación, todo indica que podría continuar su carrera lejos de Mendoza.

Otro nombre que genera atención es el de "Toto" Pozzo. El mediocampista despertó el interés de clubes del fútbol colombiano, aunque desde la dirigencia tombina fueron claros: la única posibilidad de salida será mediante una transferencia definitiva.

Una de las apariciones de Godoy Cruz, es Guerrero. Prensa Godoy Cruz.

Regresos importantes en Godoy Cruz para la segunda mitad

En cuanto a los futbolistas que regresan de préstamos, el panorama presenta distintos escenarios. Valentín Burgoa, quien se encuentra en Orense de Ecuador, difícilmente vuelva a vestir la camiseta del Expreso en este semestre. Las conversaciones avanzan para concretar una nueva cesión y prolongar su permanencia en el fútbol ecuatoriano.

Distinta es la situación de Facundo Altamira. El volante se encuentra realizando la pretemporada con Defensa y Justicia, pero no estaría entre las prioridades del entrenador Julio Vaccari. En ese contexto, en Godoy Cruz siguen de cerca su situación y Pablo De Muner vería con muy buenos ojos su regreso para reforzar el mediocampo.

Con el plantel listo para volver al trabajo y un mercado de pases que empieza a moverse, en Godoy Cruz saben que el margen de error será mínimo. La segunda parte del campeonato será determinante y el Expreso necesitará sumar jerarquía y regularidad si pretende mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso.

Las próximas horas pueden ser decisivas. Los refuerzos están en camino y el Tomba vuelve a ponerse en marcha.