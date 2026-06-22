Superliga de Básquet: ya se conoce el primer finalista mendocino

Por la Superliga de Básquet, Godoy Cruz eliminó a Rivadavia Básquet con un contundente 2-0 y espera rival para la final del Torneo Apertura.

La Superliga Mendocina de Básquet ya tiene a su primer finalista. Godoy Cruz Antonio Tomba confirmó su gran presente al eliminar a Rivadavia Básquet y meterse en la definición del Torneo Apertura tras imponerse por 2-0 en la serie semifinal disputada al mejor de tres encuentros.

Superliga de Básquet: El Tomba a un paso de jugar una nueva final Luego de haber ganado el primer partido en condición de local por 86 a 75, el conjunto dirigido por Nahuel Flores viajó al Este con la posibilidad de cerrar la serie y no dejó lugar para las dudas. En el estadio de Rivadavia Básquet, el Expreso mostró toda su jerarquía y se quedó con una contundente victoria por 88 a 63 para sellar su clasificación a la gran final.

La gran figura de la noche volvió a ser Abel Trejo, autor de 26 puntos, acompañado por una destacada actuación de Federico Harina, que también aportó 26 unidades. Entre ambos lideraron ofensivamente a un equipo que dominó el encuentro de principio a fin. En el conjunto Naranja, el máximo anotador fue Tobías Cravero con 23 tantos.

Anzorena busca llegar a una nueva final. Prensa Anzorena El otro finalista se define en La Catedral Mientras Godoy Cruz espera rival, la otra semifinal aún no tiene dueño. En el estadio Vicente Polimeni, Huracán Las Heras derrotó a Asociación Deportiva Anzorena por 78 a 61 e igualó la serie 1-1. El Globo había caído ajustadamente en el primer juego por 75 a 74 y logró recuperarse para estirar la definición a un tercer y decisivo partido.

La serie entre Anzorena y Huracán Las Heras se resolverá este martes desde las 21.30 en el estadio de calle Olascoaga. De allí saldrá el equipo que enfrentará a Godoy Cruz en la gran final del primer torneo de la temporada.