En vivo: con doblete de Haaland, Noruega derrota 3-1 a Senegal y se mete en 16avos de final

Con goles de Holmgren y Erling Haaland por duplicado, Noruega le gana a Senegal por el Grupo I y sella su clasificación. Sarr marcó el descuento para los africanos.

Desde las 21 (hora argentina), la Noruega de Erling Haalland enfrenta a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos se estrenaron con una gran victoria por 4-1 ante Irak y buscan sellar su clasificación, mientras que el seleccionado africano cayó derrotado ante Francia y está urgido de sumar para no complicarse.

Holmgren abrió el partido para Noruega ¡GOL DE NORUEGA!



Marcus Holmgren, recién ingresado, anotó el 1-0 contra Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Rt49lgBgLV — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026 Haaland estiró la ventaja para los Vikingos Rojos ¡EL ANDROIDE NO FALLA!



Contra letal de Noruega y Erling Haaland puso el 2-0 ante Senegal.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fEtmqzRq6i — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026 Sarr puso en partido a Senegal Ismalia Sarr descontó para Senegal ante Noruega El minuto a minuto de Noruega - Senegal Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.