En vivo: con doblete de Haaland, Noruega derrota 3-1 a Senegal y se mete en 16avos de final
Con goles de Holmgren y Erling Haaland por duplicado, Noruega le gana a Senegal por el Grupo I y sella su clasificación. Sarr marcó el descuento para los africanos.
Desde las 21 (hora argentina), la Noruega de Erling Haalland enfrenta a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos se estrenaron con una gran victoria por 4-1 ante Irak y buscan sellar su clasificación, mientras que el seleccionado africano cayó derrotado ante Francia y está urgido de sumar para no complicarse.
Holmgren abrió el partido para Noruega
Haaland estiró la ventaja para los Vikingos Rojos
Sarr puso en partido a Senegal
El minuto a minuto de Noruega - Senegal
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!