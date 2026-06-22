Noruega, de la mano de Haaland, quiere dar otro golpe ante Senegal: hora, TV y streaming

Los nórdicos intentarán sostener su gran comienzo en el torneo frente a un adversario que llega urgido de sumar.

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio de 2026 en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El partido se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford y puede resultar determinante en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Noruega quiere confirmar su gran debut Noruega llega como líder de la zona La selección dellega como líder de la zona tras su debut con una contundente victoria por 4-1 ante Irak . El equipo nórdico mostró una gran eficacia ofensiva y un funcionamiento colectivo sólido que lo posiciona como uno de los equipos más fuertes del grupo. El gran foco está puesto en Erling Haaland, autor de un doblete en el estreno y máxima referencia ofensiva del equipo. A su lado, Martin Odegaard se encarga de la conducción del juego, mientras que Alexander Sorloth aporta presencia en el área. El equipo dirigido por Stale Solbakken atraviesa un gran momento y busca encaminar su clasificación a la siguiente fase.

Noruega quiere sellar su clasificación en el Mundial. EFE Senegal necesita reaccionar para seguir con vida en el torneo Senegal llega obligado a sumar luego de caer en su debut frente a Francia. El conjunto africano compitió de buena manera en el inicio del partido, pero terminó cediendo ante uno de los candidatos del torneo.

Los “Leones de Teranga” confían en la experiencia de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy para revertir el panorama. También aparecen nombres como Ismaïla Sarr, Lamine Camara y Nicolas Jackson, que aportan frescura y velocidad en ataque. El equipo dirigido por Pape Thiaw necesita un resultado positivo para no comprometer su futuro en el Mundial.

Hora, TV y streaming de Noruega vs Senegal El partido entre Noruega y Senegal se jugará este lunes 22 de junio de 2026 a las 21.00 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos.

El encuentro contará con transmisión de TyC Sports y DSports, mientras que el streaming estará disponible a través de Paramount+. Formaciones probables Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. Director técnico: Ståle Solbakken.

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Ostigard, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland. Ståle Solbakken. Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané; Nicolas Jackson. Director técnico: Pape Thiaw. Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.