La princesa heredera de Noruega se somete con éxito a un trasplante de pulmón

La princesa heredera de Noruega Mette-Marit fue sometida a un trasplante de pulmón exitoso en Oslo, según informó la Casa Real de ese país.

Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 con una forma de fibrosis pulmonar. En los últimos meses, su estado había empeorado.

"Estamos encantados de que todo haya progresado bien hasta ahora", declaró Are Holm, especialista en pulmón del hospital, en el comunicado del palacio.

Añadió que Mette-Marit permanecerá en el hospital durante "varias semanas más" en observación, lo cual, señaló, es una práctica estándar para todos los pacientes que han recibido un trasplante recientemente.

El príncipe Haakon ajustará su agenda oficial para apoyarla, informó el palacio.

El trasplante se realizó dos días después de que el hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, fuera condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación. Aunque se declaró culpable de algunos delitos menores, negó los cargos más graves en su contra y sus abogados dijeron que apelará la sentencia.

Høiby, de 29 años, tenía 4 años cuando su madre se casó con el príncipe heredero Haakon y no se lo considera miembro de la familia real.

Antes del veredicto del lunes, su equipo legal solicitó repetidamente y sin éxito su liberación de prisión para que pudiera pasar tiempo con su madre debido al deterioro de su salud.

El trasplante "es una noticia muy positiva para la familia real noruega y el Reino de Noruega", afirmó el historiador y comentarista de la realeza Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

"Este era uno de los obstáculos más serios en el camino hacia una mejor salud para la princesa heredera, y creo que muchas personas están aliviadas de que el trasplante haya sido exitoso", apuntó.

Mette-Marit, quien se casó con Haakon en 2001, fue diagnosticada en 2018 con una forma rara de fibrosis pulmonar que provoca dificultades respiratorias.

A medida que la enfermedad empeoraba, comenzó a reducir sus compromisos, y a principios de este año el especialista pulmonar Are Holm dijo que su deterioro era significativo y "peligroso".

Getty Images El hijo de la princesa fue condenado esta semana a 4 años de cárcel.

Un año difícil

Mette-Marit fue vista en público por última vez el 17 de mayo. Para entonces, necesitaba una cánula nasal conectada a un dispositivo de oxígeno.

El palacio anunció entonces que había sido incluida en la lista de trasplantes hacía 12 días. Sus médicos señalaron que la norma general para cualquier persona incluida en la lista es que se considera que el paciente tiene solo un año de vida.

"Siempre damos prioridad a los más enfermos", dijo Holm.

También subrayó que el período de recuperación tras el trasplante será extremadamente delicado, ya que los pacientes trasplantados deben tomar medicamentos inmunosupresores de por vida.

Indicó que una de cada ocho personas que recibe un pulmón de donante no sobrevive al primer año, mientras que aproximadamente la mitad sigue con vida después de diez años.

El trasplante de pulmón es el último desafío en lo que ha sido un año difícil para la familia real noruega. En enero, se publicaron documentos que revelaban el frecuente contacto de Mette-Marit con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Posteriormente, pidió disculpas al rey y la reina de Noruega por su relación de amistad con Epstein y admitió haber tenido un "mal juicio", añadiendo en una entrevista en la televisión nacional que desearía no haberlo conocido nunca.

BBC

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FUENTE: BBC