Habló el instructor de rope jumping que estaba cuando murió la joven en Brasil y reveló qué habría fallado

La investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas, la joven de 21 años que falleció tras ser arrojada sin cuerda de seguridad en un salto de rope jumping en Brasil , sumó nuevos elementos que ponen el foco en los protocolos incumplidos y en la responsabilidad de los organizadores.

El hecho ocurrió en el denominado Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo. Con el avance de las pericias, un instructor que participó de la actividad declaró que se encontraba de espaldas a la plataforma en el momento en que la joven fue lanzada al vacío y que no pudo corroborar si se habían realizado las verificaciones correspondientes.

Según relató, había sido el encargado de colocar parte del equipamiento, pero luego se ocupó de asistir a otra participante . Los gritos no le llamaron la atención porque forman parte habitual de este tipo de experiencias extremas. Recién comprendió la magnitud de la situación cuando escuchó a otras personas pedir ayuda para socorrer a la víctima.

“Lo que escuché fue ‘Dios mío, la chica’. Es normal que la persona grite cuando salta, y que la gente que está alrededor grite también. Escuché gritos y, cuando me di vuelta [hacia la plataforma], ya había sucedido y el personal estaba hablando. Una mujer dijo que era enfermera y le pidió a alguien que la ayudara a bajar hasta donde estaba la joven para prestar los primeros auxilios. Nosotros acompañamos”, declaró.

La joven, profesora de Educación Física, sufrió múltiples traumatismos tras una caída de unos 40 metros y murió a causa de las lesiones.

Un salto sin los controles básicos

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Expertos en deportes de aventura coincidieron en que el accidente pudo haberse evitado. Desde la Asociación Brasileña de Rope Jumping y Péndulo Humano aseguraron que no se respetaron los estándares mínimos de seguridad exigidos a nivel internacional.

Uno de los puntos más cuestionados fue la ausencia del denominado "doble chequeo", un procedimiento obligatorio mediante el cual dos personas distintas deben verificar que la cuerda esté correctamente asegurada antes del salto.

Además, remarcaron que la modalidad utilizada, conocida como "avioncito", no es la más recomendable para personas sin experiencia, ya que incrementa los riesgos y dificulta el control de la situación.

Las imágenes viralizadas en redes sociales reforzaron estas sospechas. En el video se observa a tres instructores trasladando a la joven hasta el borde de la plataforma y lanzándola sin realizar comprobaciones visibles sobre el sistema de sujeción.

Protocolos e irregularidades

Los especialistas también señalaron que no se habría realizado una charla previa de seguridad, instancia clave para que el participante conozca los procedimientos y pueda detectar posibles anomalías antes de la actividad.

Otro aspecto cuestionado fue la presencia de elementos desordenados sobre la plataforma, algo que consideran una señal de improvisación y falta de profesionalismo.

La investigación judicial determinó, además, que detrás de la actividad no existía una empresa formalmente constituida. Los organizadores promocionaban los saltos mediante marcas difundidas en redes sociales y operaban de manera independiente.

Tres personas fueron detenidas bajo la acusación de homicidio con dolo eventual. Mientras tanto, la defensa sostiene que se trató del primer accidente fatal registrado en su trayectoria.

María Eduarda había abonado 180 reales por la experiencia y otros 150 para que la actividad fuera registrada con una cámara de 360 grados. Ese dispositivo aún no pudo ser encontrado por los investigadores y podría aportar datos determinantes para esclarecer cómo se produjo la tragedia.