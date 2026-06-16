El misterio de una GoPro y saltos con nenes: se conocieron nuevos detalles de la muerte de la joven en Brasil

La muerte de la joven de 21 años expuso la desaparición de una cámara persona y peligrosos saltos con nenes por parte de uno de los detenidos.

La investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, sumó dos ejes sensibles: el testimonio sobre una cámara GoPro retirada del cuerpo tras la trágica caída junto a videos previos de saltos con nenes realizados por uno de los instructores detenidos en San Pablo, Brasil.

El hecho ocurrió este sábado, durante una excursión de rope jumping en el Ponte do Esqueleto. Según se pudo saber hasta ahora, la joven fue arrojada sin cuerda desde un puente y murió tras caer al vacío.

joven brasil salto tragedia Una enfermera confirmó que la joven no murió en el acto y que estuvo viva por algunos minutos. Instagram / Maria Eduarda Rodrigues de Freitas La cámara robada a la joven Uno de los datos centrales para la causa surgió del testimonio de Raphael Goulard, quien esperaba su turno para saltar después de María Eduarda. En diálogo con la agencia local EPTV, afirmó que vio a un empleado retirar una cámara del cuello del cuerpo de la víctima cuando ya estaba en el suelo.

Joven tragedia brasil Los posteos de la joven previos a la tragedia. G1 Según la información publicada por UCV Radio, cuando la policía consultó por el paradero de la cámara, los instructores dijeron desconocer dónde estaba. Los agentes inspeccionaron la zona de la caída, pero hasta el momento no lograron encontrar el dispositivo.

Videos con nenes y falta de controles En paralelo, otro video volvió a poner bajo análisis la actividad de los instructores. Las imágenes, grabadas en mayo de 2023, muestran a Luis Felipe Feliciano Egoroff, uno de los tres detenidos por el homicidio de María Eduarda, saltando desde el mismo puente con un nene sujeto a su pecho mediante un arnés.