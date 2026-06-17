La explosión de un celular causó un incendio en pleno vuelo de Londres a Las Vegas
El celular explotó en plena travesía entre Londres y Las Vegas. La tripulación del vuelo de British Airways logró controlar el fuego y evitar una tragedia.
Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de British Airways que unía Londres con Las Vegas cuando un teléfono celular se incendió en plena travesía y provocó daños en el interior de la cabina. El incidente ocurrió el lunes y obligó a la tripulación a actuar de inmediato para evitar que la situación se transformara en una tragedia.
El episodio se registró en el vuelo 271 y fue confirmado posteriormente por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Según las comunicaciones mantenidas con la torre de control, el piloto informó que el incendio ya había sido controlado, aunque solicitó asistencia máxima al momento del aterrizaje.
"Tuvimos un incendio en la cabina. Fue un teléfono móvil el que se incendió y dañó parte del interior", comunicó el comandante de la aeronave, al tiempo que pidió la presencia de personal de apoyo y sillas de ruedas para algunos pasajeros.
A pesar del nerviosismo generado entre los viajeros, la tripulación consiguió extinguir las llamas antes de llegar al aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas. El avión aterrizó a las 14.30, hora local, y el desembarco se realizó con normalidad.
Incendio provocado por un celular
Las autoridades aeroportuarias confirmaron que British Airways activó una alerta preventiva por un incendio provocado por un dispositivo electrónico, lo que motivó el despliegue de unidades del Departamento de Bomberos del Condado Clark sobre la pista.
Durante las comunicaciones con el control aéreo, el piloto reconoció que el principal objetivo era evitar una situación de pánico dentro del avión. "Estamos intentando mantener la calma en la cabina. Solo bajaremos a la gente y los mantendremos en movimiento", expresó.
Desde la aerolínea aclararon posteriormente que el vuelo llegó según lo previsto y que no fue necesario declarar una emergencia formal. Asimismo, remarcaron que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación continúa siendo la máxima prioridad.