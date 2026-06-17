El celular explotó en plena travesía entre Londres y Las Vegas. La tripulación del vuelo de British Airways logró controlar el fuego y evitar una tragedia.

La explosión de un celular causó un incendio en pleno vuelo de Londres a Las Vegas

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de British Airways que unía Londres con Las Vegas cuando un teléfono celular se incendió en plena travesía y provocó daños en el interior de la cabina. El incidente ocurrió el lunes y obligó a la tripulación a actuar de inmediato para evitar que la situación se transformara en una tragedia.

El episodio se registró en el vuelo 271 y fue confirmado posteriormente por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Según las comunicaciones mantenidas con la torre de control, el piloto informó que el incendio ya había sido controlado, aunque solicitó asistencia máxima al momento del aterrizaje.

"Tuvimos un incendio en la cabina. Fue un teléfono móvil el que se incendió y dañó parte del interior", comunicó el comandante de la aeronave, al tiempo que pidió la presencia de personal de apoyo y sillas de ruedas para algunos pasajeros.

A pesar del nerviosismo generado entre los viajeros, la tripulación consiguió extinguir las llamas antes de llegar al aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas. El avión aterrizó a las 14.30, hora local, y el desembarco se realizó con normalidad.

Incendio provocado por un celular Las autoridades aeroportuarias confirmaron que British Airways activó una alerta preventiva por un incendio provocado por un dispositivo electrónico, lo que motivó el despliegue de unidades del Departamento de Bomberos del Condado Clark sobre la pista.