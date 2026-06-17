Una avioneta cayó en una autopista de Texas: hay un muerto

El hecho ocurrió en la ciudad de Laredo, al sur de Texas. Debido al impacto, la aeronave se encendió.

Un impactante suceso ocurrió en Texas, Estados Unidos, en la noche del martes. Se trata de una avioneta privada que se estrelló sobre una autopista de la ciudad de Laredo, al sur del estado. Debido al impacto, la aeronave se encendió.

El accidente ocurrió alrededor de las 22 sobre la Loop 20 y dejó un muerto y cinco sobrevivientes, según informó el Departamento de Policía local.