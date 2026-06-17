Vuelve el Tren Patagónico: cómo comprar pasajes para viajar entre la nieve y la cordillera

La postal parece pensada para mirar por la ventanilla: estepa, pueblos pequeños, amaneceres fríos y, hacia el final del recorrido, la cordillera. Con ese atractivo como telón de fondo, el Tren Patagónico ya habilitó la venta de pasajes para viajar durante julio entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

La apertura llega en la previa de las vacaciones de invierno, uno de los momentos más buscados por turistas y residentes que quieren llegar a la zona andina de Río Negro sin apuro y con una experiencia distinta al viaje por ruta. El servicio había sido pausado durante junio por tareas de mantenimiento y volverá a funcionar a partir de julio.

El trayecto completo une la costa atlántica con la cordillera rionegrina a lo largo de más de 800 kilómetros. La formación parte desde Viedma los viernes a las 17 y arriba a San Carlos de Bariloche los sábados a las 12.10. El regreso está previsto los domingos a las 17, con llegada a la capital provincial los lunes a las 12.20.

En el camino, el tren atraviesa estaciones como San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu. Aunque es posible bajarse en puntos intermedios, el viaje completo es el que concentra mayor interés turístico por la variedad de paisajes que ofrece entre el mar, la meseta y la montaña.

Para esta temporada, Tren Patagónico mantiene tarifas diferenciadas entre residentes de Río Negro y visitantes de otras provincias. En clase Pullman, el tramo cuesta $98.500 para residentes y $118.500 para no residentes. En camarote, pensado para quienes buscan descansar durante el viaje nocturno, los valores son de $137.000 para residentes y $165.500 para no residentes.

También se ofrecen descuentos: los jubilados pagan con una rebaja del 20%, mientras que los menores de 12 años acceden a un 30% menos sobre la tarifa correspondiente. En clase Primera Sorefame, los valores publicados para julio son de $70.740 para residentes y $84.996 para no residentes. Todos los precios corresponden a un tramo, por lo que quienes quieran ida y vuelta deberán calcular ambos trayectos.

Servicios a bordo y transporte de vehículos

La experiencia no se limita al traslado. La formación cuenta con coche comedor, opciones de gastronomía regional, calefacción y distintas categorías de asiento. Para julio, además, se suma el regreso del coche-cine, con una programación orientada a familias, producciones patagónicas y funciones durante el recorrido.

Otro punto diferencial es la posibilidad de transportar vehículos en bandejas automovileras. Para unidades de hasta 1,55 metros de altura, el valor informado es de $166.500; para vehículos desde 1,56 metros, asciende a $229.000. La empresa aclara que ese precio es estimativo y que debe sumarse el seguro según la valuación fiscal del vehículo, por lo que la cotización final se realiza en boletería.

Los pasajes pueden comprarse online desde la plataforma habilitada por Tren Patagónico o mediante los canales comerciales informados por la empresa. En plena temporada fría, con Bariloche entre los destinos más buscados del país, el tren aparece como una alternativa para quienes quieren transformar el traslado en parte central del viaje.