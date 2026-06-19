Insólita "remada vikinga" en el parlamento noruego para apoyar a la selección en el Mundial 2026

En un gesto poco habitual, los parlamentarios noruegos realizaron una coreografía colectiva al ritmo de mazo para apoyar al seleccionado en el certamen.

Los diputados noruegos realizaron la tradicional remada vikinga en pleno hemiciclo este jueves, en apoyo de la selección nacional que compite en el Mundial 2026. Fue una muestra de entusiasmo político poco habitual en el país nórdico.

Noruega celebra en el Parlamento Todos los parlamentarios remaron al mismo tiempo, guiados por el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, quien marcó el ritmo a golpe de mazo, convirtiendo la sesión en una coreografía colectiva insólita.

Con esta puesta en escena, los políticos se convirtieron por unos instantes en parte del espectáculo y luego se dedicaron aplausos, reforzando el tono festivo de la jornada parlamentaria.

Noruega se impuso por 4-1 a Irak en su debut en el grupo I el martes y ahora se medirá a Senegal, alimentando el optimismo en torno a su papel en el torneo.

La "remada vikinga" como símbolo La palada sincronizada, inspirada en los remeros de las antiguas embarcaciones vikingas, los drakkar, se ha convertido en una de las muestras de apoyo más populares de la afición en este torneo, consolidándose como símbolo de identidad colectiva.