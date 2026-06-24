Huracán hizo historia y calentó la final con Godoy Cruz: la polémica que sacude al básquet mendocino

La Superliga de Básquet de Mendoza ya tiene definida su gran final y promete una serie cargada de emoción dentro y fuera de la cancha. Huracán Las Heras escribió una de las páginas más importantes de su historia al clasificarse por primera vez a la definición del torneo, donde se medirá frente a Godoy Cruz Antonio Tomba en una llave que ya comenzó a jugarse desde los escritorios y las redes sociales.

El Globo consiguió el pasaje a la final luego de superar a Anzorena en una exigente serie de semifinales que necesitó de un tercer partido para resolverse. El conjunto dirigido por Gustavo Noria había comenzado con el pie izquierdo al caer en el primer juego por un ajustado 75 a 74 como visitante. Sin embargo, reaccionó de manera contundente en el Polimeni, donde igualó la serie con un sólido triunfo por 78 a 61.

Todo quedó entonces para el tercer y definitivo encuentro disputado en la tradicional Catedral de calle Olascoaga. Allí, Huracán mostró carácter, personalidad y eficacia en los momentos decisivos para imponerse por 84 a 75 y asegurar una clasificación histórica.

La gran figura de la noche fue Idrissa Sow, autor de 25 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. También fueron determinantes Agustín Benito, que aportó 19 puntos, 3 rebotes y una asistencia, y Gabriel Rivero, cerca del triple-doble con 12 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Con el festejo todavía fresco, el foco rápidamente se trasladó a la final frente a Godoy Cruz. Y la previa comenzó a calentarse antes del salto inicial.

A través de un comunicado oficial, la Subcomisión de Básquet de Huracán Las Heras manifestó su malestar por una supuesta propuesta deportiva y económica realizada a uno de sus jugadores por personas vinculadas al básquet del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba mientras el equipo todavía disputaba las semifinales.

Desde la institución lasherina consideraron que este tipo de acercamientos "no contribuyen al clima de respeto, transparencia y sana convivencia que debe prevalecer entre las instituciones" y remarcaron la importancia de preservar la integridad de las competencias en instancias decisivas.

Godoy Cruz básquet se trajo la clasificación del Este. Godoy Cruz Basquet

Además, el comunicado buscó llevar tranquilidad a los simpatizantes del Globo, asegurando que el plantel permanece enfocado en el objetivo deportivo y destacando valores como la unidad, el compromiso y el respeto por el juego. La frase final no pasó inadvertida: "El respeto y la dignidad no se compran".

Mientras tanto, Godoy Cruz espera por una serie que promete tener todos los condimentos. De un lado estará la ilusión de un Huracán que quiere coronar la mejor campaña de su historia. Del otro, un Tomba que buscará reafirmar su protagonismo en el básquet provincial.

La final todavía no comenzó, pero el partido ya se está jugando.