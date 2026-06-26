Un obrero cayó desde un edificio en Godoy Cruz y terminó sobre el techo de una casa

El obrero cayó desde una obra en construcción en Godoy Cruz y quedó sobre la vivienda colindante. Un operativo de rescate permitió ponerlo a salvo.

Un hombre tuvo que ser rescatado la mañana de este viernes tras sufrir una caída desde un edificio en construcción y terminar sobre el techo de una casa en Godoy Cruz. El operativo demandó el uso de equipos especiales para descenderlo de forma segura. Finalmente, fue trasladado a un nosocomio.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 en la intersección de calles Beltrán y Cabildo Abierto, y las autoridades tomaron conocimiento emergencia alertó sobre un trabajador que había caído y permanecía inmovilizado sobre el techo de una propiedad lindera.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que la víctima se encontraba consciente y coordinaron las tareas de rescate junto a profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Un operativo con cuerdas, arneses y una camilla especial Debido a la complejidad del lugar donde había quedado el hombre, los rescatistas montaron un operativo utilizando una camilla canasto, un arnés tipo araña, cuerdas y una escalera para descenderlo de manera controlada.