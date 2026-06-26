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Un obrero cayó desde un edificio en Godoy Cruz y terminó sobre el techo de una casa

El obrero cayó desde una obra en construcción en Godoy Cruz y quedó sobre la vivienda colindante. Un operativo de rescate permitió ponerlo a salvo.

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Las imágenes del operativo para rescatar al obrero en Godoy Cruz.&nbsp;

Las imágenes del operativo para rescatar al obrero en Godoy Cruz. 

Un hombre tuvo que ser rescatado la mañana de este viernes tras sufrir una caída desde un edificio en construcción y terminar sobre el techo de una casa en Godoy Cruz. El operativo demandó el uso de equipos especiales para descenderlo de forma segura. Finalmente, fue trasladado a un nosocomio.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 en la intersección de calles Beltrán y Cabildo Abierto, y las autoridades tomaron conocimiento emergencia alertó sobre un trabajador que había caído y permanecía inmovilizado sobre el techo de una propiedad lindera.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que la víctima se encontraba consciente y coordinaron las tareas de rescate junto a profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Un operativo con cuerdas, arneses y una camilla especial

Debido a la complejidad del lugar donde había quedado el hombre, los rescatistas montaron un operativo utilizando una camilla canasto, un arnés tipo araña, cuerdas y una escalera para descenderlo de manera controlada.

Una vez completada la maniobra, la víctima fue puesta a salvo y quedó a disposición del personal médico, que continuó con la asistencia y dispuso su traslado para una evaluación más exhaustiva.

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