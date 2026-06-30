Mundial 2026: Quiénes son los cuatro argentinos detenidos por colarse en un partido de la Selección

Cuatro argentinos fueron detenidos en Estados Unidos tras ingresar sin autorización al partido que la selección argentina disputó frente a Austria el pasado 22 de junio en el estadio AT&T de Dallas, en el marco del Mundial 2026 . Luego del episodio, el Gobierno nacional confirmó que también les aplicará el derecho de admisión para todos los eventos deportivos en Argentina durante dos años.

Los involucrados fueron identificados como Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni se preparaba para disputar el encuentro correspondiente a la clasificación a los dieciseisavos de final, los cuatro lograron eludir los controles de seguridad y el perímetro de acceso al estadio. Poco después fueron arrestados por efectivos del Departamento de Policía de Dallas, Texas.

De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, los cuatro detenidos no tendrían relación entre sí y provienen de ámbitos profesionales muy distintos.

Gerardo Nielsen , de 46 años, reside en Villa Belgrano, Córdoba. Es martillero público, corredor inmobiliario y forma parte de la empresa Grupo Norte Inmobiliaria; mientras que Leandro Ayala es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se desempeña como director del portal Industria Cannabis y además preside la Confederación Cannábica Argentina .

Por otro lado, Juan Ignacio Campoamor , de 35 años, nació en la localidad bonaerense de Ayacucho y actualmente vive en Miami. Su actividad principal está vinculada a la instalación de sistemas de gas, agua, sanitarios y climatización.

Federico Llach, por su parte, vive en Estados Unidos desde hace más de una década. Es hermano del economista y exvicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, y del escritor Santiago Llach. Con 45 años, se dedica a la enseñanza artística, además de ser compositor, bajista y músico. Hasta 2024 también trabajó como profesor de música en la Universidad del Norte de Texas.

La sanción que recibirán en Argentina

Las consecuencias para los cuatro argentinos no se limitaron a la causa iniciada en Estados Unidos. A través de la Resolución 589/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio de Seguridad, dispuso aplicarles el derecho de admisión a todos los eventos deportivos que se desarrollen en territorio argentino por el plazo de dos años.

La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, será implementada mediante el programa Tribuna Segura, que controla el acceso a los estadios de fútbol del país.

En la resolución oficial, el Gobierno sostuvo que este tipo de conductas resulta incompatible con las normas de convivencia y seguridad en los espectáculos deportivos, por lo que consideró necesario adoptar medidas restrictivas para preservar el orden público.

La decisión se conoció pocos días después de otro episodio protagonizado por argentinos durante el Mundial 2026. Los youtubers Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta fueron detenidos en Miami tras ser acusados de falsificar credenciales de prensa para ingresar al partido entre Colombia y Portugal. Ambos recuperaron la libertad luego de pagar una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Los dos youtubers arrestados por colarse al estadio

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 y ahora enfrentan cargos por un presunto ingreso irregular al Hard Rock Stadium.

Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, ambos fueron arrestados luego de que los agentes detectaran que habían atravesado varios controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un evento anterior.

Beni Mármol y Pato Perrota, los dos youtubers argentinos detenidos por querer ingresar al estadio sin entrada. X: @platoargentum

De acuerdo con el reporte policial, Lautaro B. Mármol, de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta, de 26, lograron "evadir tres niveles de seguridad" antes de ingresar a las instalaciones del estadio. En su declaración, Mármol explicó que intentaba ingresar para transmitir el partido en vivo. "Era un influencer de medios que intentaba entrar para transmitir el partido en vivo", indicó el informe de arresto.

Los dos creadores de contenido fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito considerado grave por la legislación del estado de Florida, por lo que quedaron detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.