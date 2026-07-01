Inglaterra y RD Congo juegan por un lugar en octavos del Mundial: hora, TV y streaming

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 . El partido comenzará a las 13:00 (hora de Argentina) y definirá a uno de los clasificados a la siguiente instancia del torneo.

Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con un rendimiento irregular en la fase de grupos. Tras un debut sólido ante Croacia , el equipo alternó buenas y malas sensaciones, con un empate sin goles frente a Ghana y una victoria trabajada ante Panamá que no disipó todas las dudas en torno a su funcionamiento.

Del otro lado aparece una República Democrática del Congo que ya se ganó el respeto en la competencia. El conjunto africano mostró orden defensivo, capacidad de resistencia y transiciones rápidas para incomodar a rivales de peso como Portugal y Colombia.

El análisis en torno a Inglaterra se centra en su falta de regularidad. Aunque cuenta con nombres de jerarquía, el equipo aún no logró consolidar una versión convincente a lo largo del torneo.

Harry Kane se mantiene como principal referencia ofensiva, mientras que Jude Bellingham y Declan Rice aportan equilibrio en la mitad de la cancha. Sin embargo, parte del debate en la prensa británica gira en torno a la dependencia del delantero del Bayern Múnich y el rendimiento intermitente del mediocampo.

Harry Kane, goleador de Inglaterra. EFE

En los extremos, jugadores como Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon y Noni Madueke le dan variantes al ataque, en un equipo que busca mayor consistencia de cara a la fase decisiva.

República Democrática del Congo, un rival sin complejos

El conjunto dirigido por Sébastien Desabre llega con un plan de juego claro: bloque bajo, orden defensivo y salida rápida en transición. Esa fórmula le permitió competir de igual a igual ante selecciones de mayor jerarquía.

La experiencia de jugadores como Chancel Mbemba, Arthur Masuaku o Yoane Wissa, sumada a la potencia ofensiva de Cédric Bakambu, sostiene el proyecto congoleño en este Mundial, donde ya consiguió resultados históricos para su recorrido internacional.

Más allá del desafío, el equipo africano buscará sostener su identidad competitiva para intentar dar otro golpe en el torneo.

Hora, TV y streaming

El partido se disputará el miércoles 1 de julio a las 13:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Televisión: DSports

DSports Streaming: DGO y Paramount+

Probables formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania).