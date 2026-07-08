Se hizo pasar por pasajero y asaltó a una conductora de una app de viajes en Las Heras

El malviviente asaltó a la mujer con un arma de fuego y le robó dinero, un iPhone 14 y documentación antes de escapar.

El malviviente se hizo pasar por un pasajero y asaltó a la conductora una vez finalizado el viaje. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en Las Heras, mientras trasladaba a un hombre desde Godoy Cruz hasta ese departamento. El sujeto, quien se hizo pasar por un pasajero, la amenzó con un arma de fuego y ejecutó el robo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21, cuando la mujer llegó al destino acordado, en la intersección de calle Lamadrid y Callejón Moyano. En ese momento, el pasajero la amenazó con un arma de fuego y comenzó un forcejeo.

Robó y se dio a la fuga Tras reducir a la conductora, el delincuente le robó un iPhone 14, la licencia de conducir y 100 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.