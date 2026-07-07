Video: intensa persecución en Las Heras para atrapar a un exconvicto buscado por el secuestro de su exnovia

Un exconvicto con abudantes antecedentes y con pedido de captura por violencia de género fue detenido el último fin de semana durante una intensa persecución en Las Heras . El sujeto, identificado como Ángel Jonathan Justo Silva Ortiz , es investigado por el secuestro de su expareja y se ausentó a una audiencia judicial, por lo que habían declarado su rebeldía.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó alrededor de las 13 del sábado cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba un recorrido preventivo por el barrio 1 de Mayo y detectó a una pareja en actitud sospechosa caminando por el cruce de calles Mathus Hoyos y Lencinas .

Al notar la presencia de los efectivos, el hombre y la mujer se cruzaron de veredad, por lo que fueron rápidamente interceptados. Al identificarlos, se constató que el sujeto se encontraba en la orden del día desde el 25 del mes pasado, por un expediente de violencia de género .

En ese instante, Silva Ortiz se mostró ofuscado con los uniformados y consiguió escabullirse y darse a la fuga hacia el norte de calle Lencinas. A partir de allí se inició una persecución que continuó por calle Godoy Cruz , atravesando el barrio Cristo Redentor .

En la manzana K de esa barriada, vecinos trataron de obstruirle el paso al sujeto que era seguido por los policías, pero este pudo esquivarlos arrojándole un objeto contundente a uno de los transeúntes. Así, continuó con la corrida y se subió a los techos de las viviendas.

Seguidamente, se bajó al patio de una de las casas, donde los efectivos de la UEP Las Heras ingresaron con autorización de la propietaria, que se descompensó por la situación y terminó recibiendo asistencia médica. Lo cierto es que, los funcionarios pudieron detener en ese lugar a Silva Ortiz y lo cargaron al microcalabozo de la movilidad.

El operativo en el barrio Cristo Redentor. Gentileza.

Posteriormente, exconvicto que era intensamente buscado fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte y luego se ordenó su alojamiento en penitenciaría provincial.

El perfil delictivo y la investigación por el secuestro de su exnovia

Las fuentes judiciales consultadas señalaron que Silva Ortiz viene registrando roces con las autoridades desde hace tiempo y cuenta con varias condenas y pasos por la cárcel en su haber.

En 2019, fue sentenciado a tres años de cárcel por una causa de hurto agravado por escalamiento. Mientras que en 2022 lo condenaron por un expediente de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, recibiendo una pena de seis meses de prisión y declarándole la reincidencia.

Posteriormente, tuvo otros dos fallos condenatorios en su contra: uno por una causa Correccional en 2023 y el restante por otro episodio de violencia de género en 2024, detalla la información.

Finalmente, durante 2024 volvió a ser denunciado, es esa ocasión por la privación ilegítima de la libertad de su expareja y pasó un largo tiempo prófugo de la Justicia. A comienzos de 2026, las autoridades pudieron localizarlo y detenerlo, quedando a disposición de la fiscal de Violencia de Género Gabriela Cháves.

Silva Ortiz no se presentó a una audiencia en el Polo Judicial y complicó su situación. (Foto ilustrativa) ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Así, en abril de este año enfrentó una audiencia de prisión preventiva por esa causa y la jueza Patricia Sánchez, del Juzgado Penal Colegiado N°2, rechazó el pedido de la fiscal para mantenerlo tras las rejas y ordenó que recupera su libertad.

Ante eso, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) apeló ese fallo, pero Silva Ortiz no volvió a presentarse ante la Justicia, ausentándose a la audiencia en la que se iba a tratar nuevamente el pedido de prisión preventiva. Por eso, se declaró la rebeldía del imputado y quedó con pedido de captura.

De esa manera, terminó siendo detenido este último fin de semana y se espera que en las próximas semanas se fije fecha para la audiencia en la que se definirá el futuro del expediente.