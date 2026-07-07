Más de un año prófugo: cayó uno de los hermanos acusados por el asesinato de un chico de 15 años en Mendoza

Axel Rodriguez Videla tenía 15 años cuando fue asesinado de un disparo en la cabeza el viernes 2 de mayo de 2025 durante un feroz tiroteo en el barrio Olivares , ubicado en el oeste de la Ciudad de Mendoza . Tras mantenerse más de un año prófugo , este martes cayó uno de los hermanos sospechados por el hecho de sangre.

Se trata de Emanuel Washington Heredia Zuchetti , alias el Poroto, quien fue capturado durante un allanamiento desarrollado por personal de la División Homicidios en una vivienda del barrio 8 de Abril de Las Heras.

La medida fue ordenada por el fiscal de Homicidios Oscar Malla , quien conduce la investigación por el crimen del menor de edad. El representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) ordenó su traslado a la Subcomisaría Iriarte. Posteriormente, pasó al Polo Judicial Penal , donde lo imputaron por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Asimismo, se dispuso su alojamiento en un penal provincial.

De esa manera, el Poroto se transformó en el segundo detenido que tiene el expediente, ya que previamente había sido acusado y puesto tras las rejas su hermano: Martín Fernando Heredia Zuchetti , más conocido como el Lochi.

Desde el inicio de la investigación, ambos fueron sindicados por testigos como los autores de los disparos que provocaron la muerte del adolescente.

Escraches y ataques a los hermanos acusados

En la génesis de la investigación, los detectives del caso capturaron como posible autor a un hombre llamado Fabián Jonathan Avaca (30). Al parecer, un sobrino suyo había tenido problemas con la víctima, por eso creían que lo había baleado a modo de venganza.

No obstante, la propia familia del menor asesinado sostenía que Avaca nada tenía que ver con el asesinato y apuntaban contra los hermanos apodados el Poroto y el Lochi, dos conocidos malvivientes de ese sector capitalino.

Así escrachaban al Lochi y al Poroto en las redes sociales. Facebook.

Incluso, los hermanos Heredia Zuchetti fueron fuertemente escrachados en las redes sociales por allegados a Rodríguez Videla: "Los asesinados andan a la fuga y nadie hace nada por miedo. Vamos barrio, todos sabemos que fueron ellos, no nos quedemos más callados", expresó una vecina en un grupo de Facebook del barrio Olivares, acompañando el posteo con una foto de los sospechosos.

Por ese entonces, en la barriada colindante con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se hablaba de que hubo un pacto de silencio para proteger al Poroto y el Lochi y así darles la posibilidad de fugarse.

Más allá de eso, en la noche posterior al crimen a hecho se vivieron horas movidas en el barrio Olivares y también en el Soberanía Nacional, donde atacaron a tiros y con bombas molotov viviendas vinculadas a los hermanos señalados por el asesinato, a modo de represalia. Uno de esos hechos se registró a las 22 sobre la calle Costa Canal, donde una camioneta Ford F-100 resultó con impactos de bala en el parabrisas y el costado izquierdo.

Asesinato en el oeste de Ciudad

Fue alrededor de las 2 del viernes 2 de mayo de 2025 cuando una serie de llamados a la línea de emergencias 911 dieron aviso sobre un feroz tiroteo en el pasillo del barrio Olivares, frente a la canchita del fútbol.

Mientras policías se desplazaban al lugar, las comunicaciones con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) continuaban y los vecinos pedían una ambulancia ya que un menor de edad había sido herido de bala en la cabeza: se trataba de Alex Rodríguez Videla.

Frente a la grave lesión que presentaba el adolescente, y la imposibilidad de esperar la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Capital (UEP) decidieron cargarlo a la movilidad y lo llevaron al Hospital Lagomaggiore.

Axel Rodríguez, la víctima del asesinato en el barrio Olivares. MDZ.

Una vez allí, los médicos constataron que no tenía signos vitales y que presentaba una herida de arma de fuego en el sector frontal izquierdo del cráneo, sin orifico de salida.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el chico con domicilio en la manzana A del barrio San Martín había ido hasta el Olivares a visitar a su novia y, cuando estaba saliendo para regresar a su vivienda, fue sorprendido por sujetos que le dispararon.

Primera hipótesis descartada y la caída de los hermanos

En un principio, surgió la hipótesis de que los autores se equivocaron de blanco, ya que buscaban atentar contra la vida del Chirigüita o Chiriwita, un menor de edad que desde hace tiempo viene siendo marcado por robos a punta de cuchillo en la zona de los barrios Olivares, Flores, Soberanía y la UNCuyo. Incluso, el delincuente juvenil fue escrachado en grupos de Facebook de vecinos de ese sector.

En ese sentido, Avaca fue señalado como autor y se comentaba que fue en un intento de venganza, ya que un sobrino suyo había sido apuñalado por el Chirigüita horas antes, pero terminó confundiendo al presunto agresor de su familiar con Rodríguez Videla, quien nada tenía que ver con el conflicto, pero que era señalado como miembro de una banda de asaltantes conocida como los Boom.

No obstante, esa hipótesis terminó por desplomarse en poco tiempo y los hermanos Heredia Zuchetti quedaron complicados en el expediente, motivo por el cual se solicitó su captura tras la liberación de Avaca.

Este martes, finalmente se logró capturar al segundo hermano y los dos presuntos homicidas quedaron a disposición de la Justicia y deberán responder por el hecho que les endilgan.

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