Acceso Este: el operativo para evitar un colapso del tránsito tras el inicio de las obras

Las obras en el Acceso Este iniciaron su primera etapa que incluye desvíos, colectoras e inspectores. Qué piden a los conductores para evitar demoras.

El operativo vial por el inicio de las obras en el Acceso Este comenzó este lunes con cortes parciales y desvíos en el tramo comprendido entre Arturo González y Tirasso. El objetivo es sostener la circulación en uno de los corredores con mayor tránsito de Mendoza mientras avanzan los primeros trabajos de remodelación.

Desde las 8 comenzaron las intervenciones en el primer tramo de la obra y, junto con ellas, se puso en marcha un esquema especial de circulación que incluye desvíos por colectoras, reducción de velocidad, inspectores de tránsito y calles alternativas para minimizar el impacto sobre los automovilistas.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dialogó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y destacó que se trata de "uno de los puntos de mayor frecuencia vial" del oeste argentino, por donde circulan "120.000 autos por día". En ese contexto, advirtió que el principal desafío será administrar el flujo vehicular durante la ejecución de la obra y pidió extremar las precauciones. "Hay que manejar velocidades de obra, 40 kilómetros por hora, tanto en la trocha principal que va a quedar disponible como en las colectoras", sostuvo.

Alf Ponce / MDZ Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: Colectoras, desvíos e inspectores Calvente explicó que los primeros desvíos se implementan para quienes viajan desde el Este hacia el área metropolitana. "Aquellas personas que vienen desde el este y pretenden ingresar a la ciudad, unos metros antes del puente de Arturo González, ahí se va a derivar el tránsito", indicó.

Según precisó, "se va a cortar parcialmente, va a haber una trocha disponible para seguir circulando por la calzada principal de acceso y va a estar la derivación hacia las laterales". Además, aseguró que las colectoras "están en óptimas condiciones para que reciban una carga importante de vehículos" y que el operativo cuenta con inspectores distribuidos en las esquinas aledañas para ordenar la circulación.