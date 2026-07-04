Anunciaron una nueva reducción de calzada en el Acceso Este: dónde y desde cuándo será la intervención

Otro tramo del Acceso Este ingresará en la etapa de recalce de banquinas, por lo que se generará una nueva reducción de calzada desde el próximo lunes.

Desde el lunes el Acceso Este tendrá una nueva reducción de calzada

El próximo lunes 6 de julio se abrirá un nuevo frente de trabajo en el Acceso Este(Ruta Provincial 22) en la zona de Maipú, por lo que el tramo tendrá una nueva reducción de calzada y generará estrechamiento sobre la traza principal.

En este caso, la nueva intervención se realizará en la calzada sur (de oeste a este) en el tramo comprendido entre el puente Medina y el puente Las Margaritas, en la zona de San Roque. Los trabajos tienen como objetivo ejecutar tareas de recalce de banquinas en dicho sector.

El nuevo estrechamiento de calzada en el Acceso Este. Gobierno de Mendoza. Desde la inspección de la obra aclararon que no se trata de un corte de tránsito, sino de una intervención que convivirá con la circulación vehicular, y recordaron que todos los desvíos existentes continúan funcionando normalmente.

A su vez, también señalaron que continúan presentes los cortes en otros dos tramos: desde Serpa hasta Cervantes en el sentido oeste-este; y desde Lamadrid hasta Las Margaritas, en sentido este-oeste.

Los promedios de demora en las horas pico oscilan entre los 10 minutos (de 7.30 a 8.15 de la mañana) y los 25 minutos (entre las 17.30 y las 18). Tanto las autoridades provinciales como municipales solicitaron especial colaboración a quienes circulen por la zona y respetar estrictamente la señalización dinámica.