Anunciaron una nueva reducción de calzada en el Acceso Este: dónde y desde cuándo será la intervención
Otro tramo del Acceso Este ingresará en la etapa de recalce de banquinas, por lo que se generará una nueva reducción de calzada desde el próximo lunes.
El próximo lunes 6 de julio se abrirá un nuevo frente de trabajo en el Acceso Este(Ruta Provincial 22) en la zona de Maipú, por lo que el tramo tendrá una nueva reducción de calzada y generará estrechamiento sobre la traza principal.
En este caso, la nueva intervención se realizará en la calzada sur (de oeste a este) en el tramo comprendido entre el puente Medina y el puente Las Margaritas, en la zona de San Roque. Los trabajos tienen como objetivo ejecutar tareas de recalce de banquinas en dicho sector.
Desde la inspección de la obra aclararon que no se trata de un corte de tránsito, sino de una intervención que convivirá con la circulación vehicular, y recordaron que todos los desvíos existentes continúan funcionando normalmente.
A su vez, también señalaron que continúan presentes los cortes en otros dos tramos: desde Serpa hasta Cervantes en el sentido oeste-este; y desde Lamadrid hasta Las Margaritas, en sentido este-oeste.
Los promedios de demora en las horas pico oscilan entre los 10 minutos (de 7.30 a 8.15 de la mañana) y los 25 minutos (entre las 17.30 y las 18). Tanto las autoridades provinciales como municipales solicitaron especial colaboración a quienes circulen por la zona y respetar estrictamente la señalización dinámica.
Qué obras se realizan en el Acceso Este
La infraestructura actual de este tramo de casi 20 kilómetros cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.
El plazo de ejecución de estos tramos será de 12 meses. Las autoridades tanto provinciales como municipales solicitaron la colaboración de quienes circulan por la zona y que se respete de manera estricta la señalización dinámica, además de circular a baja velocidad y planificar los viajes con tiempo.