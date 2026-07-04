Los grandes derrotados del Mundial 2026

Cuando terminó el Mundial 2026 hubo una imagen que pasó casi inadvertida. Italia ni siquiera había llegado a la competencia. Alemania y Países Bajos, dos selecciones que durante décadas marcaron el rumbo del fútbol europeo, quedaron eliminadas antes de lo esperado. Tres historias distintas, pero un mismo interrogante: ¿qué ocurre cuando un modelo que parecía exitoso deja de producir resultados?

Cuando el éxito deja de ser una ventaja Existe un patrón que se repite en el deporte, en las empresas y en cualquier organización. Los sistemas rara vez fracasan porque aparece un rival invencible. Con mucha más frecuencia empiezan a perder terreno cuando dejan de cuestionarse. El éxito genera confianza y, si esa confianza se transforma en certeza, aparecen los puntos ciegos. Los cambios del entorno dejan de percibirse hasta que los resultados los vuelven imposibles de ignorar. Italia, Alemania y Países Bajos representan tres caminos diferentes hacia ese mismo destino.

Italia: cuando la tradición deja de evolucionar Durante décadas, Italia construyó una identidad basada en el orden táctico y la fortaleza defensiva. Esa fórmula la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol mundial. El problema nunca fue la tradición. Fue creer que la tradición alcanzaba. Mientras el juego evolucionaba hacia una mayor intensidad, presión coordinada y dinamismo, el sistema italiano cambió mucho menos de lo que necesitaba. Detrás de las sucesivas ausencias mundialistas aparecieron problemas acumulados durante años: infraestructura envejecida, menor producción de talento local, dificultades económicas y una Serie A que perdió buena parte de la influencia que alguna vez tuvo. Las eliminaciones no crearon la crisis. Apenas la hicieron visible.

Países Bajos eliminado por Marruecos. Archivo. Alemania: cuando la eficiencia desplaza a la creatividad Si Italia representa el riesgo de quedarse inmóvil, Alemania muestra otro peligro: llevar la eficiencia al extremo. Después del Mundial de 2014 parecía haber encontrado la fórmula perfecta. Planificación, academias, procesos y formación científica produjeron una generación extraordinaria. Sin embargo, los sistemas excesivamente estructurados también pueden limitar aquello que buscan potenciar. Las academias comenzaron a formar futbolistas técnicamente impecables y tácticamente disciplinados, pero cada vez más robotizados: jugadores preparados para ejecutar un plan con precisión, aunque menos acostumbrados a romperlo con una decisión inesperada. En un deporte donde todos utilizan datos, inteligencia artificial y videoanálisis para reducir la incertidumbre, la creatividad vuelve a convertirse en una ventaja competitiva. La eficiencia sigue siendo indispensable, pero ya no alcanza por sí sola.

Países Bajos: cuando el prestigio reemplaza a la innovación Durante décadas, el fútbol neerlandés exportó dos cosas: grandes futbolistas y nuevas formas de entender el juego. Lo segundo fue, quizás, su mayor legado. El fútbol total no solo ganó partidos; cambió la manera de pensar este deporte. Con el paso del tiempo, sin embargo, los mejores talentos emigraron cada vez más jóvenes y los clubes comenzaron a sobrevivir vendiendo jugadores. Países Bajos siguió formando futbolistas de primer nivel, pero dejó de producir las revoluciones tácticas que habían convertido a su escuela en una referencia mundial. La diferencia parece sutil, pero cambia por completo el lugar que una organización ocupa en su industria. Exportar talento genera prestigio. Exportar ideas genera liderazgo.