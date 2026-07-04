La maldición de Mick Jagger: la superstición que asusta a los argentinos

Entre el mito de la “mufa” y el amor por los Rolling Stones, una reflexión divertida sobre las cábalas argentinas en época de Mundial.

Ayer me crucé con un video en Instagram que me hizo sonreír y preocuparme al mismo tiempo. Lo que se podría llamar una sonrisa nerviosa. Aparecía Mick Jagger mostrando orgulloso que ya tenía lista su camiseta de la Selección Argentina para viajar al Mundial 2026. Sonreía como un chico con juguete nuevo y, para completar la escena, pronosticaba que la Scaloneta iba a llegar, como mínimo, hasta las semifinales. Y ahí se me sacudió el cuerpo.

Porque amo a Mick Jagger y a los Rolling Stones, como la mayoría de los argentinos. Los fui a ver, escucho sus discos desde hace décadas y, si dependiera de mí, ya tendrían ciudadanía argentina, la llave de la ciudad y una mesa reservada de por vida en cualquier bodegón porteño. Me encanta verlo con la camiseta argentina. Me encanta que hable bien de nosotros. Me encanta que disfrute venir al país. Me encanta que los Stones tengan con la Argentina una relación que pocas bandas en el mundo lograron construir.

Porque amo a Mick Jagger y a los Rolling Stones, como la mayoría de los argentinos. Archivo. Amo a Mick Jagger y a los Rolling Stones Ahora bien... Si es en pleno Mundial y encima tirando un pronóstico a favor nuestro... Ahí me olvido de todo. No es nada personal, Mick. Es que con el fútbol no se jode. Lamentablemente, hace años que cargás con una fama imposible de sacarte de encima: la de ser el mayor "mufa" de los Mundiales. Y no es que uno quiera creer en estas cosas. Pero el archivo tampoco ayuda demasiado.

En Sudáfrica 2010 fuiste a ver a Inglaterra, que cayó 4 a 1 contra Alemania. Estuviste con Estados Unidos, que perdió frente a Ghana. Apoyaste a Brasil, que quedó eliminado contra Países Bajos. Y también a Argentina, que terminó sufriendo aquel inolvidable 4 a 0 frente a Alemania. Uno puede decir que fueron casualidades. Hasta que llegó Brasil 2014. Le deseaste suerte a Inglaterra y perdió con Italia. En un concierto aseguraste que Portugal iba a ganar el Mundial y Portugal ni siquiera superó la fase de grupos. En Roma alentaste a Italia antes del partido decisivo con Uruguay e Italia quedó eliminada. Y el broche fue directamente paranormal. Estuviste en el Mineirão junto a tu hijo Lucas para alentar a Brasil contra Alemania. Todos sabemos cómo terminó esa historia.

. Si es en pleno Mundial y encima tirando un pronóstico a favor nuestro... Ahí me olvido de todo. No es nada personal, Mick. Archivo. Siete a uno perdieron los brasucas. ¡7 a 1 Mick! Desde entonces dejaste de ser solamente una leyenda del rock para convertirte también en una leyenda de las supersticiones futboleras. Obviamente no creo que tengas ningún poder sobrenatural. Pero también es cierto que cuando llega un Mundial los argentinos dejamos de ser personas razonables.