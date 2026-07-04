Ya está en Venezuela el contingente de médicos y rescatistas argentinos que viajó con Enrique Piñeyro

El vuelo partió desde Ezeiza con el objetivo de asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela. Entre los equipos de rescate se encuentra el Grupo Fénix Unit Rescue, con sede en Luján de Cuyo.

El vuelo humanitario que partió desde Ezeiza ya se encuentra en Venezuela.

El contingente integrado por más de 100 médicos venezolanos residentes en Argentina y rescatistas argentinos arribó este viernes a La Guaira para incorporarse a las tareas de asistencia por los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

El vuelo humanitario partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y fue organizado por la ONG Solidaire, fundada por Enrique Piñeyro, quien además estuvo a cargo de pilotear la aeronave hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Con presencia mendocina, cómo está conformado el contingente Cabe destacar que entre los rescatistas que integran la misión se encuentran miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada internacional de búsqueda y rescate en contextos de catástrofes y emergencias, la cual tiene sede en Luján de Cuyo.

La misión está compuesta por más de con profesionales de la salud, brigadistas especializados , entre los que se encuentra el Grupo Fénix Unit Rescue, con sede en Luján de Cuyo. Gentileza El equipo médico está conformado por especialistas en terapia intensiva, emergentología, traumatología, cirugía, pediatría, clínica médica, medicina interna y neuropsiquiatría, todos integrantes de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar).

Además del personal especializado, el avión transportó ocho toneladas de insumos humanitarios donados por la Cruz Roja Argentina, que serán distribuidos para reforzar la atención de las víctimas.