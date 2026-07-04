Ya está en Venezuela el contingente de médicos y rescatistas argentinos que viajó con Enrique Piñeyro
El vuelo partió desde Ezeiza con el objetivo de asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela. Entre los equipos de rescate se encuentra el Grupo Fénix Unit Rescue, con sede en Luján de Cuyo.
El contingente integrado por más de 100 médicos venezolanos residentes en Argentina y rescatistas argentinos arribó este viernes a La Guaira para incorporarse a las tareas de asistencia por los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.
El vuelo humanitario partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y fue organizado por la ONG Solidaire, fundada por Enrique Piñeyro, quien además estuvo a cargo de pilotear la aeronave hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Con presencia mendocina, cómo está conformado el contingente
Cabe destacar que entre los rescatistas que integran la misión se encuentran miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada internacional de búsqueda y rescate en contextos de catástrofes y emergencias, la cual tiene sede en Luján de Cuyo.
El equipo médico está conformado por especialistas en terapia intensiva, emergentología, traumatología, cirugía, pediatría, clínica médica, medicina interna y neuropsiquiatría, todos integrantes de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar).
Además del personal especializado, el avión transportó ocho toneladas de insumos humanitarios donados por la Cruz Roja Argentina, que serán distribuidos para reforzar la atención de las víctimas.
De este modo, el contingente se sumará a las labores humanitarias que continúan desarrollándose en Venezuela, donde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio dejaron miles de fallecidos, heridos y damnificados.
Una catástrofe que movilizó al mundo entero
La llegada del equipo argentino se suma al despliegue internacional que ya movilizó a miles de brigadistas extranjeros y perros especializados en búsqueda de personas.
Según los últimos reportes oficiales, los terremotos dejaron al menos 2.954 fallecidos, mientras que los heridos ya suman 16.592. Además, organismos internacionales estiman que millones de habitantes podrían haber sido afectados directa o indirectamente por la catástrofe.
Mientras continúan las tareas de rescate, la prioridad está puesta en encontrar sobrevivientes, atender a los heridos, garantizar asistencia sanitaria y acompañar a las familias que perdieron sus viviendas. La misión que partió desde Argentina busca aportar ayuda en una de las emergencias más graves que enfrentó Venezuela en los últimos años.