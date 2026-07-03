La increíble historia de la pareja que sobrevivió 17 horas bajo los escombros en Venezuela: "Nos cuesta dormir"

En medio de la catástrofe que tiene en vilo a toda Venezuela , salió a la luz la conmovedora historia de una pareja de supervivientes a los derrumbes tras los terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio .

Francisco Soto grabó un video junto a su pareja, Deomaris , cuando ambos estaban atrapados bajo los escombros de un edificio, tras el doble sismo. En las imágenes que circularon en redes sociales apenas se observa parte del rostro del hombre, herido, y restos de la estructura que los mantenía atrapados.

“Queremos vivir”, se lo escucha decir a Soto en la grabación. Deomaris, por su parte, hizo un pedido dirigido a quien pudiera encontrar el teléfono: “Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor”.

En otro tramo del registro, el hombre aprovechó para expresar su cariño a sus familiares. “Ojalá Dios nos rescate pronto. Queremos decirles que los amamos mucho. Mi amor, te amo. Hijo Sebastián, papá, los amamos”, expresó. En los últimos segundos, la mujer intentó sostener la esperanza. “¿Vamos a vivir hoy? Vamos a vivir. Lo importante es que vamos a vivir”, dijo.

En diálogo con TN, el sobreviviente contó cómo fueron las 17 horas que pasaron hasta el rescate. Según relató, él sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y cayó sobre el cuerpo de ella. Por su parte, la mujer padece síndrome de aplastamiento y “aún tiene las piernas adormecidas”. “Las noches son difíciles por el trauma, nos cuesta dormir”, reconoció Soto y agregó: “Pero gracias a Dios estamos bien”.

Sobre el chico al que iba dedicado el mensaje, Soto explicó que se trata de Sebastián, el hijo de su pareja, que no estaba con ellos al momento del derrumbe. El niño había salido a jugar al fútbol con amigos. “Él casi nunca juega, y ese día se había ido a jugar fútbol. No sabíamos dónde estaba y qué le podía haber pasado”, contó. Tampoco tenían señal para pedir ayuda. El teléfono quedó cerca de ellos después del derrumbe y pudieron usarlo como linterna. Con el paso de las horas, Soto decidió grabar un mensaje para dejar constancia de lo ocurrido y para que llegara a su hijo si alguien encontraba el dispositivo.

El hombre destacó el rol de su esposa durante esas horas. “Es una guerrera, ella me dio ánimo. Pobrecita yo estaba encima de ella, tenía un muro en las piernas”, relató. “Lo que vivimos fue horrible”, sostuvo. También explicó que tener luz los ayudó a no entrar en pánico. “Oramos, oramos y oramos. Fue demasiado, muy largo. Gritábamos, pero nadie nos escuchaba”, recordó.

Durante la mañana, Soto escuchó al hijo de un vecino que buscaba a su padre. Entonces lo llamó y logró identificarse. “‘Soy el del 7D, estoy con mi esposa’”, le dijo al joven, quien dio el aviso para iniciar el rescate. Según contó, voluntarios llegaron al lugar y arriesgaron su vida para sacarlos. Soto aseguró que la única forma de salir era aceptar que su pierna se fracturara más. “Ella me dijo ‘no importa, papi, písame’, y me empujo la pierna”, recordó.

En el edificio, dijo, hubo vecinos muertos y otros rescatados. Tras sobrevivir, Soto resumió su situación: “Nosotros perdimos todo. Va a ser difícil, pero tenemos la vida. Fuerza, unión y humanidad es lo que hace falta. La gente tiene que ser más empática”.

Cómo reaccionó su hijo al enterarse de que estaban vivos

También contó la reacción del hijo de Deomaris al conocer que habían sido rescatados. “Cuando Sebastián se enteró de que habíamos sobrevivido, la alegría fue inmensa”, afirmó.