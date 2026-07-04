El inesperado insulto en español de Mbappé a un jugador de Paraguay: "¡La c... de tu madre!"

En pleno partido de octavos de final entre Francia y Paraguay, Mbappé se enojó con Junior Alonso y le dedicó un saludo a su progenitora.

Como se esperaba en la previa, el cruce de octavos de final entre Francia y Paraguay por el Mundial 2026 tuvo un desarrollo bastante áspero. Para contrarrestar la terrorífica potencia ofensiva gala, los dirigidos por Gustavo Alfaro no tuvieron reparos en marcar con intensidad y poner la pierna fuerte a lo largo de los 45 minutos iniciales.

Kylian Mbappé, el jugador más determinante del partido y, junto con Lionel Messi, de toda la Copa del Mundo, no se salvó de los embates guaraníes a la hora de no dejarlo jugar y recibió más de un golpe. Pero lejos de amilanarse ante la agresividad defensiva, él tampoco se guardó nada a la hora de responder a los rivales.

El insulto de Mbappé a Junior Alonso en pleno Francia-Paraguay DSports Durante todo el primer tiempo tuvo varios encontronazo con los jugadores albirrojos, especialmente con Juan José Cáceres, el principal encargado de marcarlo. Pero no fue "Oreja" el que despertó la ira de Kiki, sino Junior Alonso, quien terminó convirtiéndose en receptor de un insulto en perfecto español rioplatense.

"¡La c... de tu madre! ¡La c... de tu madre!", le gritó el 10 francés al ex Boca, como se pudo leer en sus labios con bastante claridad en las repeticiones de la transmisión oficial. Una escena por demás inesperada y que no tardó en viralizarse en redes sociales y medios de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica.