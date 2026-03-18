Una encuesta revela cuáles son los "rebusques" mendocinos para llegar a fin de mes

La Federación Económica de Mendoza (FEM) y la consultora Demokratía realizaron una reciente encuesta en el Gran Mendoza para analizar cómo están comprando hoy los mendocinos y qué estrategias están desplegando para sostener su economía cotidiana.

El relevamiento se llevó adelante en un complejo escenario socioeconómico con una marcada caída de la actividad que afecta a las pymes.

El estudio se hizo en el Gran Mendoza sobre la población de más de 16 años con 715 entrevistas presenciales entre el 2 y el 6 de marzo.

Los datos muestran que los negocios de cercanía siguen siendo un canal central de compra, especialmente en rubros vinculados al hogar y al trabajo como mobiliario, herramientas y materiales de construcción.

Otra de las conclusiones del estudio es que los mayoristas y los grandes comercios multirubro tienen una mayor relevancia lo que implica una búsqueda de precios más competitivos. En tecnología y algunos insumos específicos también crece el peso de las compras online, configurando un escenario de consumo más diversificado y sensible al precio.

Cómo llegar a fin de mes

En base a los resultados del relevamiento realizado por la consultora Demokratia, el 76,34% de los mendocinos realiza changas para llegar a fin de mes, mientras que el 65,12% advirtió que apunta a trabajar más horas en su puesto actual y un 61,95% busca incorporar un trabajo adicional.

Acciones para llegar a fin de mes encuesta FEM Demokratía

Por otro lado, el 42,93% ha iniciado un emprendimiento y solamente el 32,93% ha apostado por una reducción de gastos.

El estudio también analiza las estrategias por rango etario y por género. Este desagregado resalta que los hombres apuestan más a realizar changas o trabajar más horas en su empleo actual, mientras que las mujeres tienen una tendencia mayor a incorporar un trabajo adicional o un emprendimiento.

En tanto, el 90% de los mayores de 65 años respondió que realiza changas y un 70% de los adultos entre 31 y 44 años busca sumar un trabajo adicional.

Dónde compran los mendocinos

Otro de los puntos del relevamiento tiene que ver con el comportamiento de compra de los mendocinos. A partir de este estudio se observa que dependiendo el rubro los consultados eligen negocios de cercanía, supermercados, mayoristas o empresas líderes.

En el caso de compra de mobiliario, el 38,05% opta por negocios de cercanía y un 30,24% en mercados de concentración y grandes negocios multirubo como pueden ser supermercados. A su vez sólo el 17,07% elige mayoristas para el rubro y el 10,01% hace compras online.

Canales de compra de los mendocinas encuesta FEM Demokratia

Para comprar herramientas el 39,51% elige un negocio de cercanía y un 30,73% mayoristas, mientras que los supermercados quedan más atrás con un 11,95% y las empresas líderes del rubro solo 8,54%.

En cuanto a materiales de la construcción el 30,98% compra en negocios de cercanía y el 29,76% en supermercados y el 21,46% en

Respecto a la tecnología el 32,93% compra en mayoristas y el 23,41% en mercados de concentración y grandes negocios y un 19,02% en negocios de cercanía.

Capacidad de ajuste al límite

El presidente de la FEM, Santiago Laugero, analizó los resultados de la encuesta realizada en el Gran Mendoza y resaltó que la capacidad de ajuste en la ciudadanía está llegando a un límite.

“Un tiempo atrás uno de los mecanismos para llegar a fin de mes estaba vinculado con el ajuste en los gastos y hoy solo el 30% de los mendocinos manifiesta que puede ajustar. El resto está ocupado en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos”, expresó en diálogo con el programa “MDZ Club” de MDZ Radio 105.5 FM.

Santiago Laugero (2).JPG Santiago Tagua/MDZ

El dirigente empresario indicó que “se nota una mayor tendencia en los hombres a buscar changas y en las mujeres a desarrollar emprendimientos propios como hacer comidas o servicios textiles”.

Asimismo, hizo hincapié en que “un dato fuerte es que la capacidad de ajuste ya está llegando a un nivel alto y ya está por encima de las posibilidades de las familias”-

Respecto a dónde realizan las compras los mendocinos, Laugero sostuvo que “veníamos identificando una mayor cantidad de compras en los comercios de cercanía y eso se sigue dando pero en los insumos que no son de primera necesidad. El uso de la ferretería para comprar herramientas o para los materiales de la construcción. Es un dato fuerte porque en las empresas de primera línea o especializadas en construcción solamente el 7% de los encuestados las compra ahí”-

“Esto marca que lo que se está generando vinculado a la construcción son arreglos menores y con respecto a los alimentos la tendencia de la compra en los comercios de cercanía ha caído y hay una búsqueda de precios en los mayoristas y supermercados”, añadió el titular de la FEM.