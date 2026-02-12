¡Pánico total! Daniela Gutiérrez de Canal 7 se enloqueció al sentir el temblor que movió a Mendoza

La periodista Daniela Gutiérrez protagonizó un momento de extrema sensibilidad al aire ante el movimiento del suelo.

Las cámaras continuaron grabando el minuto a minuto del sismo en plena transmisión. / Captura El Siete

La tranquilidad matutina de la televisión cuyana se vio interrumpida por un fenómeno que los mendocinos conocen bien, pero que nunca deja de generar tensión. Mientras el ciclo Sentí Vendimia se desarrollaba con total normalidad por la señal de Canal 7, un sismo de magnitud perceptible sacudió las estructuras del estudio, transformando una entrevista amena en un momento de pura adrenalina y preocupación en tiempo real.

Así reaccionó Daniela Gutiérrez al temblor en Mendoza. El instinto maternal de Daniela Gutiérrez interrumpió la transmisión de Canal 7 El incidente ocurrió este jueves, cuando las cámaras captaron el preciso instante en que el suelo comenzaba a vibrar con fuerza. La profesionalidad de la producción se puso a prueba mientras el set se balanceaba y los rostros de los presentes se desencajaban frente a la audiencia. Daniela Gutiérrez no pudo ocultar el impacto emocional y, dejando de lado el protocolo periodístico, verbalizó la preocupación que cualquier madre sentiría en esa situación límite.

dani gutierrez foto (1) Gutiérrez priorizó la seguridad de su familia en un momento de gran incertidumbre al aire. Archivo MDZ "Necesito saber si mis hijos están bien", exclamó la comunicadora con la voz entrecortada, en un gesto de humanidad que caló hondo en los televidentes. El silencio que se produjo en el estudio fue sepulcral, solo roto por el crujir de las estructuras mientras se evaluaba si era necesario realizar una evacuación inmediata o si el peligro había pasado.