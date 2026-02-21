Anses confirmó los montos de marzo: cuánto cobrarán jubilados y pensionados
Según la Resolución publicada en el Boletín Oficial, las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,88% en marzo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores que regirán para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo de 2026. La medida quedó establecida en la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se fijó una actualización del 2,88% para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este mecanismo fue dispuesto por el Decreto 274/24, que modificó el artículo 32 de la Ley 24.241 y determinó que los haberes previsionales se actualicen de manera mensual según la inflación nacional.
Además de fijar el porcentaje de aumento, la resolución también estableció los nuevos valores de las bases imponibles mínima y máxima, así como los montos actualizados de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También se detalló que las remuneraciones de los trabajadores que cesen en la actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten el beneficio desde el 1° de marzo serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.
Con esta actualización, el haber mínimo pasará a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo se fijó en $2.487.063,95. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $169.075,53 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.680,70.
Calendario de pagos de marzo de Anses
De acuerdo con el esquema habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:
- Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.
- Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.
- Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.
- Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.
- Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.
- Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.
- Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.
- Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.
- Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.
- Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9.
Jubilados que cobran más que la mínima:
- Lunes 23 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.
De esta manera, Anses completará durante marzo el pago de jubilaciones y pensiones con el nuevo aumento del 2,88%, aplicando el cronograma habitual por terminación de documento.