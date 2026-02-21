Anses confirmó los montos de marzo: cuánto cobrarán jubilados y pensionados

Según la Resolución publicada en el Boletín Oficial, las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,88% en marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores que regirán para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo de 2026. La medida quedó establecida en la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se fijó una actualización del 2,88% para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este mecanismo fue dispuesto por el Decreto 274/24, que modificó el artículo 32 de la Ley 24.241 y determinó que los haberes previsionales se actualicen de manera mensual según la inflación nacional.

Además de fijar el porcentaje de aumento, la resolución también estableció los nuevos valores de las bases imponibles mínima y máxima, así como los montos actualizados de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También se detalló que las remuneraciones de los trabajadores que cesen en la actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten el beneficio desde el 1° de marzo serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Con esta actualización, el haber mínimo pasará a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo se fijó en $2.487.063,95. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $169.075,53 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.680,70.

anses local godoy cruz (5).JPG El incremento de 2,88% se pagará desde marzo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Calendario de pagos de marzo de Anses De acuerdo con el esquema habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI y el tipo de prestación.