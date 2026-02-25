Trabajo en casas particulares: aumento confirmado y bono extra de hasta $20.000 en marzo

El personal de casas particulares ya tiene definidos los nuevos valores salariales para febrero y marzo de 2026. El Gobierno acordó una recomposición del 3%, aplicada en dos etapas consecutivas, y la incorporación de una suma extraordinaria que puede alcanzar los $20.000. La medida impacta en todas las categorías del régimen.

El entendimiento se alcanzó en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , durante un encuentro realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. El acta quedó aprobada de manera preliminar y se formalizará con su publicación oficial. Hasta entonces, los empleadores ya pueden calcular los nuevos montos tomando como referencia los porcentajes acordados.

El ajuste salarial se distribuirá en dos tramos iguales. En febrero se aplicará una mejora del 1,5% sobre los valores vigentes, y en marzo se sumará otro 1,5% adicional. De esta manera, el acumulado llegará al 3% en el primer bimestre.

Además del incremento, se estableció el pago de una suma extraordinaria durante ambos meses. El monto dependerá de la carga horaria semanal. Quienes trabajen hasta 12 horas recibirán hasta $8.000. Entre 12 y 16 horas, el extra será de hasta $11.500. Para jornadas superiores a 16 horas semanales, el bono ascenderá a $20.000. Este refuerzo busca acompañar el poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida.

En la primera categoría, correspondiente a supervisores, los valores con retiro serán de $3.953,99 por hora y $493.250,51 mensuales. Sin retiro, la hora se ubicará en $4.317,86 y el salario mensual en $547.807,65.

Las empleadas domésticas tendrán acceso a un bono para el próximo bimestre Foto: Shutterstock

Para tareas específicas, segunda categoría, los montos con retiro serán de $3.751,59 por hora y $459.265,69 mensuales. Sin retiro, $4.100,04 por hora y $509.632,55 al mes.

En el caso de caseros, tercera categoría sin retiro, el valor horario será de $3.546,66 y el mensual alcanzará $448.433,64.

El personal dedicado al cuidado de personas, cuarta categoría, percibirá con retiro $3.952,85 por hora y $448.433,64 mensuales. Sin retiro, la hora quedará en $3.546,66 y el sueldo mensual en $498.106,74.

Para tareas generales, quinta categoría, con retiro, el valor será de $3.546,66 por hora y $404.702,97 mensuales. Sin retiro, $3.298,88 por hora y $448.433,64 al mes.

Valores actualizados para marzo 2026

Con la segunda etapa del aumento, los importes volverán a modificarse. En la primera categoría, con retiro, la hora pasará a $4.013,30 y el mensual a $500.649,26. Sin retiro, $4.382,63 por hora y $556.024,76 mensuales.

Para tareas específicas, con retiro, la hora será de $3.807,87 y el sueldo mensual de $466.154,67. Sin retiro, $4.161,54 por hora y $517.277,03 al mes.

En la tercera categoría, el valor horario subirá a $3.599,86 y el mensual a $455.160,14.

En cuidado de personas, con retiro, la hora llegará a $4.012,14 y el mensual a $455.160,14. Sin retiro, $3.599,86 por hora y $505.578,34 al mes.

Finalmente, en tareas generales, con retiro, la hora será de $3.599,86 y el mensual de $410.773,52. Sin retiro, el valor horario quedará en $3.348,37 y el salario mensual en $455.160,14.

El nuevo esquema combina recomposición porcentual y suma adicional. Para miles de trabajadoras del sector, estos cambios representan un alivio inmediato y marcan el rumbo salarial del inicio de 2026.