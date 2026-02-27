El Banco Central sigue absorbiendo dólares y en lo que va del año sumó US$2700 millones
El Banco Central en la semana acumuló US$300 millones y en lo que va del año ya suma US$2.712 millones en las reservas.
El Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas este viernes en el mercado oficial y se quedó con US$31 millones. De esta forma, en la semana acumuló US$300 millones y en lo que va del año ya suma US$2.712 millones.
El BCRA consolida la acumulación de reservas
En febrero, la autoridad monetaria totalizó US$1.555 millones de compras netas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) – en enero había comprado US$1.157 millones-, consolidando el proceso de acumulación iniciado en enero pasado en sintonía con el inicio de una nueva etapa de las bandas de flotación, que ajustan en sus límites superior e inferior por la inflación de dos meses previos.
Por su parte, las reservas brutas cerraron en US$45.560 millones, aunque en la rueda registraron una caída de US$796 millones, explicada por movimientos habituales de encajes y ajustes de fin de mes.
En la semana retrocedieron US$701 millones, pero en el balance mensual muestran una mejora de US$1.058 millones, reflejando el impacto positivo de las compras oficiales.
Volatilidad cambiaria y el comportamiento del dólar
La divisa operó con marcada volatilidad. Durante buena parte del día se negoció en torno a los $1.410, zona que concentró el mayor volumen y funcionó como eje de equilibrio intradiario. Incluso llegó a tocar máximos de $1.420.
Sin embargo, hacia el tramo final del MULC se aceleró la oferta, el tipo de cambio quebró los niveles defendidos durante la jornada y profundizó la corrección, para cerrar en $1.397, cortando así la racha de ruedas consecutivas de recuperación.
En términos mensuales, el dólar oficial acumula una caída del 3,45%, la más importante desde junio de 2019.
El volumen total operado fue de US$521 millones, mientras que en el acumulado del mes se transaron US$7.823 millones. Si bien el total mensual fue menor al de enero, el promedio diario mejoró a US$430 millones.
El dólar minorista del Banco Nación cerró a $1.420 para la venta.
Operaciones en el mercado de futuros
En el mercado de futuros, se operó un volumen elevado de US$2.561 millones.
El contrato a fin de marzo cerró en $1.433, con una tasa nominal anual implícita de 29,80%, reportó ABC Mercado de Cambios.