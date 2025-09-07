"Esto es un freno para Milei", dijo Gabriel Katopodis al celebrar los resultados de la elección bonaerense
El ministro y candidato destacó la buena elección que hizo Fuerza Patria en la elección bonaerense.
El ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, destacó esta noche que “la provincia le pone un freno” al presidente Javier Milei.
“Ese proyecto hoy se termina proque buena parte de los bonaerenses le han dicho que no a ese modelo”, destacó Katopodis desde el búnker de Fuerza Patria.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...