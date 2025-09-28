Cómo es el nuevo plan de cuotas que ofrece Aerolíneas Argentinas desde este lunes

En un mercado aéreo en crecimiento y con mayor competencia de compañías privadas, Aerolíneas Argentina está impulsando una estrategia de incentivos para atraer consumidores.

Por ejemplo, la línea de bandera puso en marcha, la semana pasada, una nueva oferta que brinda un 10% de descuento en todos los vuelos nacionales. La promoción arrancó el lunes pasado y está vigente hasta el domingo 28 de septiembre.

Desde la empresa indicaron que este beneficio debe ser aprovechado antes de esa fecha ya que no será extendido en el tiempo.

Lo particular es que no existe un plazo máximo para realizar los viajes; cualquier reserva hecha durante esos días puede corresponder a vuelos en la fecha que el pasajero elija, incluso para los meses de verano.

Con esta iniciativa, Aerolíneas Argentinas busca fomentar el turismo interno y mejorar la conectividad entre ciudades del interior del país. La idea es incentivar que más personas viajen dentro del país, aprovechando esta rebaja, y así dinamizar los destinos menos usados o recibir mayor flujo de visitantes durante temporadas altas.

Un dato a tener en cuenta es que las tarifas pueden variar dependiendo de la ruta, y el descuento solo aplica a las que estén operativas en el momento de la reserva. Y a su vez, indicaron que es importante revisar las políticas de cambios o cancelaciones de cada vuelo, ya que podrían tener restricciones o costos adicionales.

Por otro lado, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), Aerolíneas Argentinas inauguró su participación en el evento con el lanzamiento de una nueva promoción de cuotas sin interés para vuelos domésticos. La acción estará vigente desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre y se complementa con los acuerdos ya existentes con más de 20 bancos, que continúan ofreciendo planes de financiación hasta el 31 de octubre.

El stand de la compañía, ubicado en el sector nacional, fue un espacio de encuentro con actividades para el público general y reuniones con representantes de la industria. Allí se presentaron las novedades de la temporada y se promoverá la amplia red de destinos que ofrece la aerolínea en todo el país y hacia el exterior.

Además, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, encabezó la presentación oficial de la temporada de verano, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo del turismo nacional, la conectividad entre provincias, y su fuerte presencia en los mercados preferidos por los argentinos.

En el día inaugural de la feria, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro del Interior Lisandro Catalán, el secretario de Turismo Daniel Scioli y representantes del sector turístico internacional, visitaron el stand y conversaron con Lombardo sobre los últimos resultados de la compañía y su operación para la próxima temporada.

“La FIT representa una gran oportunidad para afianzar la posición de Aerolíneas Argentinas como compañía líder del mercado argentino y de la región, exhibiendo toda nuestra red de destinos y mostrando el gran despliegue que tenemos desarrollado para este verano” afirmó Lombardo.

Los detalles de la nueva promoción y los nuevos bancos que ofrecen cuotas sin interés del 29/09 al 05/10 son los siguientes:

• BBVA: 3 y 6 cuotas

• Galicia: 3 y 6 cuotas

• Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)

• Santander: 3 y 6 cuotas

Financiación válida hasta el 31/10:

• 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)

• Solo 6 cuotas: Naranja X

• 3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)

• 3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes