Los repudiables comentarios de Martín Cirio sobre la imagen de Thiago Medina: "Una mina que se hizo torta"

El streamer opinó del aspecto del ex Gran Hermano, quien hace pocos días recibió el alta médica tras permanecer un mes internado por un grave accidente.

En el mes de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto que lo dejó internado por un mes en Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La salud del joven mantuvo en vilo a todos sus seguidores y, finalmente, en los últimos días recibió el alta médica.

Poco a poco, Medina va retomando su vida cotidiana y también su presencia en redes sociales. De hecho, recientemente él y Celis lanzaron un sorteo de un iPhone en Instagram, y en aquel posteo se lo pudo ver junto a la influencer posando con el teléfono.

THIAGO MEDINA El joven estuvo internado por casi un mes, tras un grave accidente que sufrió en su moto. Instagram/ @thi4go_km. Fue entonces que, Martín Cirio en uno de sus últimos videos, reaccionó a la imagen y lanzó polémicos comentarios.

"Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena, como de mujer, como de lesbiana, ¿no?" dijo el streamer con un tono burlón, y continuó con varias comparaciones que muchos usuarios consideraron transfóbicas e inapropiadas.

Esto fue lo que dijo Martín Cirio dijo sobre Thiago Medina Los Polémicos Comentarios De Martín Cirio Sobre La Imagen De Thiago Medina "Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene pelo corto. Es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia... ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?", expresó Cirio.