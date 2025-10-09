Una buena: Thiago Medina recibirá el alta médica, tras permanecer casi un mes internado

El ex Gran Hermano será dado de alta, luego del importante accidente que tuvo en su moto. En la nota, todos los detalles.

Fue el viernes 12 de septiembre cuando Thiago Medina sufrió un accidente en moto que lo dejó en estado crítico, generando una gran preocupación entre todos. En los últimos días, se supo que el ex Gran Hermano estaba mejorando de salud y, este jueves, se confirmó la mejor noticia: recibirá el alta médica.

Daniela Celis lo comunicó por medio de sus historias de Instagram, al mismo tiempo que publicó el comunicado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Daniela Celis Instagram Daniela Celis fue quien lo comunicó. Captura de pantalla Instagram Danielacelis01. "¡¡¡LLEGÓ EL DIA TAN ESPERADO!!! ¡ESTO ES GRACIAS A USTEDES! A CADA PROFESIONAL, AL CIELO, y A TODOS LOS QUE ENVIARON FUERZAS Y ENERGÍAS. Con Mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo le queremos contar que...", dice la primera historia de Daniela.

Acto seguido, publicó el parte oficial: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha".

Daniela Celis Instagram 2 El parte oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Captura de pantalla Instagram Danielacelis01. "El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno. Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería"