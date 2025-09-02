Martín Cirio volvió a generar rechazo masivo después de un video en el que insinuó que Selena Gómez y Meghan Trainor recurrieron a Ozempic para bajar de peso y se burló del aspecto físico de ambas, incluso cuestionando la enfermedad autoinmune de Gómez. Las declaraciones desataron una ola de críticas y pedidos de sanción en plataformas como X.

Martín Cirio acusó a Selena Gómez de consumir Ozempic y generó repudio en redes sociales: "Se le fue el lupus"

En el fragmento difundido, Cirio se refirió a Selena Gómez y muchos lo tomaron de manera despectiva: “Yo me acuerdo cuando decía, ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada y era un sapo parado, con la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora con el cuerpito de los 20”.

Ante un recordatorio en el chat sobre el lupus de la artista, respondió con tono cínico: “Tiene lupus… Tiene Ozempic, ¿qué lupus? También tenía lupus cuando estaba gorda e hinchada como un sapo y ¿ahí qué pasó? ¿se le fue el lupus?”.

En el mismo directo, además, cargó contra Meghan Trainor , llamándola “Meghan Traitor” y “la gorda traidora” por su pérdida de peso. Las frases fueron recogidas por medios y usuarios que difundieron el video.

Reacción en redes y alcance de la polémica

image Martín Cirio en noticias internacionales. Créditos: Captura X / BuzzingPop

Las publicaciones se viralizaron rápidamente: usuarios, cuentas de fans criticaron con dureza los comentarios por insensibles y estigmatizantes, y hubo llamados a “cancelar” al creador y a reportar el contenido. La polémica trascendió fronteras y fue cubierta por medios internacionales, que también resaltaron el historial de contenidos provocadores de Cirio.

El creador de contenido argentino es conocido por su humor provocador y sus transmisiones en plataformas como YouTube y Twitch. Pero lo último ocurrido ha generado una cancelación masiva.

Por su parte, el autor de lo ocurrido ha publicado en sus redes oficiales la reacción de diversos fanáticos y hasta su propia conclusión del tema:

image

"Los yankees tradujeron SAPO PARADO como TOAD STANDING UP no doy más. Los imagino intentando descifrar el concepto. Sapo parado has llegado lejos", escribió Martín Cirio en su canal de Instagram.