Ximena Capristo furiosa con Luis Ventura por sus dichos del 'affaire' de Silvina Luna y Diego Maradona

Un picante comentario realizado por el periodista Luis Ventura ha generado una intensa controversia en el ámbito mediático. El comunicador sugirió la existencia de un romance entre la recordada actriz Silvina Luna y la leyenda del fútbol Diego Maradona en sus últimos tiempos. Esta declaración, emitida desde la pantalla de América, provocó un inmediato enojo en Ximena Capristo , amiga de la artista, fallecida en agosto de 2023.

Ante la difusión de dicha versión, la panelista de SQP (América TV) se enfureció y desmintió las palabras de su experimentado colega de canal. “Lo quiero y le creo a Luis. Me sorprende que se cumplen dos años del triste desenlace y me da mucha bronca que salga con esta barbaridad”, expresó la exparticipante de Gran Hermano, quien optó por no confrontar directamente al conductor.

En tono enfático y visiblemente molesta, Capristo añadió detalles para refutar la historia, defendiendo la memoria de su amiga. “Sinceramente, Diego estaba enloquecido por Silvina. Él la persiguió. Eran muy amigos. Él si le regaló una cadena, pero me consta que nunca salieron. La hacen quedar como un gato, pero ella siempre tuvo su pareja. Es una mina del bien. Me da bronca. Me enoja que mientan”, relató, destacando que acompañó a Luna hasta sus momentos finales.

El enojo de Ximena Capristo con Luis Ventura por lo que dijo de Silvina Luna.

La ola de descontento no se limitó a ella, ya que Gustavo Conti, esposo de Capristo, también alzó su voz para manifestar su indignación por las palabras de Ventura. “Están hablando de dos personas que están muertas, nadie puede salir a desmentir la mentira. Yo estuve toda la noche esa que mencionan”, afirmó con contundencia.

Al referirse específicamente a la supuesta noche de un encuentro en una fiesta, Conti fue terminante al desbaratar el relato de Ventura: “Ella se fue conmigo, cada uno para su casa. Hablar de dos personas que están muertas es de forro. Estaría bueno recordarlos como personas buenas. Dejen de mentir por un punto de rating”.

Los forenses no pudieron establecer la causa de la muerte de Silvina Luna y pidieron más estudios complementarios Foto: Captura de video América TV Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023. Foto: Captura de video América TV

El origen de la disputa se remonta a las declaraciones hechas por Ventura en el programa "Secretos Verdaderos", donde insinuó un affaire secreto entre ambos durante la participación de Luna en "El champán las pone mimosas", entre 2005 y 2006. “Silvina fue un gran amor de Diego Armando Maradona”, aseveró, y agregó que “un reconocido abogado le prestaba el departamento a Maradona para que se encontrara con Silvina”. “Esta historia de amor existió y los encuentros fueron muy intensos y fuertes”, reveló el periodista, quien además aseguró que el astro del fútbol le realizó obsequios de gran valor.