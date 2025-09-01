El amigo de la modelo decidió romper el silencio tras la información que brindó el periodista en Secretos Verdaderos.

Luis Ventura sorprendió a todos cuando reveló el romance que habrían tenido Silvina Luna y Diego Armando Maradona. El conductor de "Secretos Verdaderos" contó detalles de la relación entre la modelo y el exfutbolista y despertó la bronca de la gente cercana a Luna.

"Voy a contar algo que algunos ya saben... Ustedes saben que Silvina Luna fue el gran amor de Maradona", comentó Ventura. Una de sus compañeras le consultó si solo fue un amor platónico o si verdaderamente pasó algo, y allí el conductor fue contundente: "Pasó lo que tenía que pasar".

Lo cierto es que Gustavo Conti, muy amigo de Silvina Luna, desmintió al periodista y lo destrozó en redes sociales: "En un programa de televisión salieron a decir que Silvina Luna tuvo amores con Maradona. Está hablando de dos personas que están muertas, Silvina y Maradona, nadie puede salir a desmentir esa mentira que acaban de decir".

Video: Gustavo Conti destrozó a Luis Ventura Gustavo Conti destrozó a Luis Ventura por revelar la supuesta relación entre Silvina Luna y Diego Maradona

"La noche que estuvo Silvina con Maradona estuve yo toda la noche. Silvina se fue conmigo... Dicen que le regaló una cadena, se la regaló adelante mío y cada uno se fue para su casa porque Silvina se fue conmigo". Ventura expresó en un momento que un abogado le habría prestado a Diego la casa para estar con Silvina y Conti fue claro: "Es todo mentira".