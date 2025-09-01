El periodista contó en Secretos Verdaderos una información sobre el exfutbolista y el romance que tuvo con una gran figura de la farándula.

El comunicador sorprendió a todos con un dato sobre la vida romántica del exfutbolista.

Luis Ventura sorprendió a todos en América durante la emisión de "Secretos Verdaderos" al revelar el nombre de una conocida modelo que pudo conquistar el corazón de Diego Armando Maradona. Durante la emisión del ciclo, el conductor contó todos los detalles y hasta los regalos que el futbolista llegó a realizarle.

"Voy a contar algo que algunos ya saben", comenzó diciendo el presidente de APTRA en su programa. Luego, agregó que "ustedes saben que Silvina Luna fue el gran amor de Maradona". Lo cierto es que la modelo que lamentablemente falleció fue quien conquistó también al exjugador.

Cora de Barbieri, panelista, comentó que "un día cayó en el teatro y decía 'aguante la Luna' y le mandó una cadenita de oro blanco". En ese momento, Ventura también contó que Maradona le regaló un reloj, entre otras cosas.

Video: Luis Ventura reveló el amor oculto de Diego Maradona ¡Secreto revelado! Luis Ventura sacó a la luz la historia que tuvo Diego Maradona con una famosa modelo

Una de sus compañeras, le preguntó a Luis si solo fue un amor platónico o pasó algo y fue allí donde el periodista respondió sin filtro: "Pasó lo que tenía que pasar", esta frase puede referirse a que Maradona y Silvina Luna habrían tenido intimidad y no solo se trató de románticos regalos.