Quién es y qué hace el novio de Emilia Attias, de quién estaría embarazada

En las últimas horas, la noticia de que Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo volvió a ubicarla en el centro de los medios de comunicación. La actriz actualmente está en pareja con Guillermo Freire y ya tiene una hija llamada Gina, fruto de su relación con el Turco Naim.

La información fue revelada por Luis Ventura durante su programa A la Tarde, en América. “Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”, expresó el periodista.

Hasta el momento, Emilia no confirmó ni negó públicamente la noticia. Sin embargo, Ventura agregó: “Todavía no está confirmado oficialmente, pero los que están con ella saben del crecimiento de este estado maternal”.

La relación entre Emilia y Freire comenzó a fines de 2024, meses después de su separación del Turco Naim. Y según se dio a conocer tiempo atrás se conocieron en una fiesta en el Hipódromo de Palermo.

Freire es economista y no pertenece al mundo del espectáculo, pero ha acompañado a Emilia en eventos públicos y viajes. Su bajo perfil contrasta con la exposición mediática de la actriz, lo que ha generado aún más curiosidad sobre su figura.

¿Embarazo confirmado?

Aunque no hay confirmación oficial, los rumores se intensificaron tras la declaración de Ventura y algunas señales en redes sociales. En una historia compartida por una amiga, se escucha a Emilia decir “estoy comiendo mucho”, a lo que su amiga responde: “tenés mucho para alimentar”. La frase fue interpretada como una pista sobre su posible embarazo.

Por ahora, todo indica que Emilia Attias atraviesa un momento personal muy especial, y que su vínculo con Freire sigue creciendo lejos de los flashes, pero cerca de los titulares.