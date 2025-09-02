Viviana Canosa realizó una contundente editorial en su programa de streaming contra el gobierno de Javier Milei.

Canosa no se tiró para atrás y destrozó al gobierno de Milei. Foto: captura de video YouTube/ Carnaval Stream.

En los últimos días, el escándalo por las supuestas coimas que se darían en la Agencia de Discapacidad acaparó la atención de todos los portales. Sin embargo, la denuncia que realizaron desde el Gobierno contra periodistas como Jorge Rial y contra el stream "Carnaval" volvió a encender la polémica.

En medio de todo esto, Viviana Canosa encendió el ventilador y disparó con munición gruesa: "Este Gobierno nos vendió que era el paladín de la libertad, pero demostró que en realidad son unos tremendos miserables y censores", comenzó diciendo la conductora.

Luego, destrozó a Patricia Bullrich: "Le aviso a la repostera y montonera tira bombas en los jardines de infantes, como le dijo Milei, que la Ley 4.565 de la Ciudad de Buenos Aires que es del año 2013 impide que se allane a los periodistas y a los medios de comunicación". Pero esto no terminó allí y la exconductora de El Trece fue por más.

Video: Viviana Canosa arremetió contra el gobierno de Javier Milei Viviana Canosa arremetió fuertemente contra el Gobierno en medio del escándalo

En otra parte de la editorial, Vivana Canosa puntualizó en las decisiones del Gobierno y fue contundente: "Lo que está haciendo el Gobierno es puro humo. Tienen miedo porque tienen el cul* sucio, porque son corruptos". Además, dejó en claro que "este Gobierno debería entender que la libertad de expresión se defiende siempre, no cuando te conviene".