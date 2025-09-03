Luis Ventura habló tras las críticas que recibió por revelar la supuesta historia entre Silvina Luna y Diego Maradona

El conductor de "Secretos Verdaderos" fue criticado tras sus declaraciones y en medio de la polémica dialogó con LAM.

Luis Ventura sorprendió a todos en América durante la emisión de "Secretos Verdaderos" al revelar que Silvina Luna y Diego Armando Maradona habrían tenido una historia de amor años atrás. Esto desató una fuerte polémica y tanto Gustavo Conti como Ximena Capristo (amigos de la modelo) salieron a desmentir la información.

"Voy a contar algo que algunos ya saben", comenzó diciendo el presidente de APTRA en su programa. Luego, agregó que "ustedes saben que Silvina Luna fue el gran amor de Maradona". Lo cierto es que Conti compartió una fuerte historia de Instagram donde expresó que los dichos del periodista sobre un romance no eran verdaderos y lo cuestionó fuertemente.

Finalmente, y luego de unos días, Luis habló sobre la polémica en LAM (América): "Eso lo publicó Paparazzi en su época. Se hablaba de una cortina de humo como que Diego le mandaba flores a Nazarena Vélez y con Silvina un abogado muy amigo mío me llevó a conocer donde se encontraban".

Video: Luis Ventura habló tras las críticas que recibió Luis Ventura rompió el silencio tras las críticas por revelar el supuesto romance entre Silvina Luna y Diego Maradona

El cronista del programa le consultó si le llegaron críticas desde el entorno de Silvina Luna y Ventura fue contundente: "Está todo el mundo metiendo el dedo ahí y me parece una cosa natural porque yo lo hablé con Silvina y lo hablé con Diego".