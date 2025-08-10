¡Arriba La Faraona! Martín Cirio presenta su show La Noche de Martina y es furor: precios y todo a saber

El influencer saldrá de su habitación hacia los escenarios para ofrecer un espectáculo lleno de humor: todos los detalles.

Martín Cirio llega a la plataforma para protagonizar su show más ambicioso. Dicho espectáculo será el 9 de noviembre en uno de los escenarios más importantes del país. Tras cobrar relevancia nuevamente, el humorista ofrecerá una noche imperdible.

Conocido históricamente como La Faraona, protagonizará el show más grande de su carrera el próximo domingo 9 de noviembre a las 20 horas, cuando se presente por primera vez en el Movistar Arena, bajo el nombre La Noche de Martina. El evento, producido por la plataforma OLGA, promete una noche de humor sin filtros, música, invitados sorpresa y una escenografía de alto impacto.

Todo a saber sobre el show de La Faraona image Flayer oficial. Créditos: Instagram / martincirio La venta de entradas comenzó este miércoles 7 de agosto a las 13:00 a través del sitio oficial del Movistar Arena, y los precios van desde los $40.000 hasta los $75.000. Se espera una sala llena: el recinto tiene una capacidad de entre 11.500 y 15.000 personas, según la configuración del evento.

Con una puesta en escena que durará casi tres horas, Cirio anticipa una experiencia que irá más allá del stand up clásico: habrá segmentos musicales, monólogos punzantes, anécdotas personales y una apuesta visual que refuerza su estilo provocador. “Tengo todo el cuerpo revolucionado, va a ser increíble. Gracias por cumplirme el sueño”, escribió en sus redes sociales tras confirmarse el show.

El evento marcará su regreso a los escenarios de manera masiva, luego de un largo proceso de reinvención personal y profesional. Cirio, que volvió al centro de la escena gracias al streaming, los podcasts y su comunidad digital, hoy busca dar un paso más con un espectáculo que combina su costado más ácido con momentos de emoción.