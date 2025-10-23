Lo hizo de nuevo: Renzo Chory Occhionero estalló ante un compañero de El Siete y expuso una picante interna

El conductor de Radio Brava y Fuera de lugar, Renzo Chory Occhionero, protagonizó una nueva pelea en vivo en un programa de El Siete. Qué pasó esta vez.

Chory Occhionero se cruzó con otro compañero de El Siete. / Captura de El Siete

En el programa Sentí la Tarde de El Siete se encendió un intenso debate que rápidamente capturó la atención del público del streaming y la televisiòn mendocina. Los panelistas Lucas Castro, Chory Occhionero y Federico Zalazar protagonizaron un acalorado cruce de opiniones centrado en una pregunta fundamental para la era digital: ¿ser viral o ser exitoso?

Como cada tarde, los conductores Daniela Gutiérrez y Rodi Gravina lanzan temáticas de charla para debatir en conjunto con sus panelistas. Sin embargo, en varias ocasiones, Chory Occhionero ha protagonizado acalorados cruces con sus compañeros y esto lo ha llevado a estar en el foco de las noticias locales.

El intenso cruce de Chory Occhionero y Federico Zalazar Chory Occhionero protagonizó una nueva pelea en El Siete. En esta ocasión, durante la transmisión del programa, Daniela Gutierrez les consultó a sus compañeros sobre la importancia que le dan a la masividad o viralización de su imagen como comunicadores e hizo hincapié en el más joven: "¿Chory te gustaría que te digan sos el de la pelea o que te digan Chory sos el de la Brava o sos el de Fuera de lugar?".

pelea el siete chory occhionero (2) Chory exponiendo sus ideas en Sentí la tarde. Captura de El Siete. Ante la consulta, Chory expuso su idea y generó debate picante con Federico y Lucas Castro, sus compañeros de mesa: "Por ambas cosas, yo creo que a cualquiera de nosotros le gustaria tener masividad de gente que nos siga y ganar mucha plata". Sin embargo, sus compañeros no opinaron lo mismo y aseguraron que, desde su lugar, no es así y les interesa ganar mucho dinero pero no ser masivos. Frente a esto, Chory consultó "¿Cómo que no chicos? Trabajamos en un medio de comunicación (...) O sea que a vos no te interesa la masividad, te interesa quedarte en tu lugar, por años, en el mismo puesto y sin crecer en la audiencia".

pelea el siete chory occhionero (3) Los protagonistas del duro cruce en El Siete. Instagram Entre un ida y vuelta muy duro y picante donde las palabras se entendieron poco, Federico Salazar, aportó que puede "querer hacer plata siendo productor, no tiene que ver, si o sí, que si trabajo en los medios tengo que ser viral". Ante esto, Occhionero volvió a aclarar que le interesa ser masivo y Zalazar retrucó diciendo: "¿Por qué te enojas si te interesa la masividad? Lo decís enojado (...) Tu error es que nos estás midiendo a nosotros con tu vara y menosprecias el laburo de la gente que lleva 20 años sentado en el mismo lugar y que son laburantes todos los días".