Renzo Chory Occhionero se defendió tras la pelea con Rodi Gravina en El Siete: "Soy el hijo rebelde"

el siete.jpg El equipo completo de Sentí La Tarde. @elsiete

A pesar de esto, Renzo Occhionero aseguró que "fue un programa más para nosotros ya que en todos siempre pasa algo". Sobre su opinión particular que generó el debate, el productor de Brava quiso aclarar que se opuso al pensamiento del grupo porque no le gusta "romantizar todo" ya que no cree en el "felices por siempre". Siguiendo esta línea, el joven comunicador dejó en claro que no es más que su opinión y no significa que quiera implementarla como la verdad absoluta.